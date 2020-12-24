Ozan Kabak'ın talipleri artıyor! Şimdi de Manchester United...

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'de forma giyen Ozan Kabak, Avrupa futbolunda dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bundesliga'da bu sezon Schalke 04'ün kötü gidişatı sürse de Ozan Kabak'ın talipleri artıyor. Premier Lig ve Serie A'dan bazı kulüplerin Ozan Kabak'ı istediği belirtilirken İngiliz basınında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Daily Maily gazetesi, savunma hattını güçlendirmek isteyen Manchester United'ın, genç yıldız Ozan Kabak'ı transfer etmek istediğini yazdı. Haberde yer alan bilgilere göre, Manchester United'ın 20 yaşındaki futbolcuya 25 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı belirtildi. Manchester United'ın transfer listesindeki diğer stoper adaylarının ise Dayot Upamecano ve Ibrahima Konate olduğu belirtildi.

Bundesliga'nın son sırasında yer alan Schalke 04, Ozan Kabak için daha önce 40 milyon Euro'luk bir değer biçmişti. Ozan Kabak, bu sezon Schalke 04 formasını 8 maçta giyebildi.