Ozan Orhon'un eşi Selcan Demirci kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusu internet mecrasında en çok aratılanlar arasına girdi. İşte Selcan Demirci ile ilgili bilgiler...

OZAN ORHON'UN EŞİ SELCAN DEMİRCİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Yaşı ve nereli olduğu bilinmeyen Selcan Demirci'nin bir uçak şirketinde kabin memuru olarak çalıştığı bilinmektedir. Kıbrıs yolculuğu sırasında uçakta şarkıcı Ozan Orhon ile tanışan Demirci, aile arasında yapılan törenle Ozan Orhon ile dünyaevine girdi.

Ozan Orhon kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?