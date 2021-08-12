Ozan Orhon kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları gün içinde arama motorlarında sıklıkla yer aldı. İşte vatandaşlar tarafından merak edilen bu soruların cevapları...

OZAN ORHON KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

49 yaşında olan Ozan Orhon, 3 Nisan 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu Tekin Akmansoy'un torunu olan Orhon, Oldu mu Şimdi? isimli ilk albümünü 1992'de piyasaya çıkaran sanatçıdır. Bu albümdeki Saman Alevi, Ortada Kuyu Var, Zeynep ve Oldu mu Şimdi? şarkıları müzik piyasasında önemli yer edindi.

Müzik dışında sunuculuk da yaptı. 1993 yılında İnterstar'da yayınlanan "Senkron” adında bir yarışma eğlence programı sundu, 2006 yılında ise ShowTV'de “Pazar Keyfi” adındaki magazin programını ve “denemeye değer” isimli programı sundu. Askerliğini tankçı olarak yapmış ancak sağlık sorunları nedeniyle erken terhis edildi.

Ozan Orhon'un eşi Selcan Demirci kimdir, nereli, kaç yaşında?

OZAN ORHON EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

İlk evliliğini Ebru Şallı ile 1997 yılında yapan sanatçı Sabancı Korusu'nda muhteşem bir törenle dünyaevine girmişti bir yıl sonra boşanmıştı.

2000 yılında manken Yeşim Erçetin ile ikinci evliliğini yapan Orhon'un bu evliliğinden Lara Yağmur adında bir kızı oldu. Çift, 2003 yılında ayrıldı.

Üçüncü evliliğini 2014 yılında Birgül Orhon ile yapan şarkıcı aradığı mutluluğu bulamayıp boşanmıştı.

Ozan Orhon, Dördüncü evliliğinde ise uzun zamandır birlikte olduğu kabin memuru sevgilisi Selcan Demirci ile dünyaevine girdi.