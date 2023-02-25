Özbek şarkıcı Şah Jihan Şeralioğlu "Derdin, derdim oldu bugün Türkiye" şarkısıyla milyonları duygulandırdı

Özbek şarkıcı Şah Jihan Şeralioğlu, Özbek şair Bobur Bobomurod'un "Derdin, derdim oldu bugün Türkiye" şiirini notalarla buluşturmuş. Türkiye'ye ve Türk halkına başsağlığı dileyerek seslendirdiği duygusal şarkı milyonları hem duygulandırdı hem de ağlattı.

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Özbek şarkıcı Şah Jihan Şeralioğlu "Derdin, derdim oldu bugün Türkiye" şarkısıyla milyonları duygulandırdı

Ülkemizde Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 11 ilde büyük yıkıntı yaşattı. Binlerce insan hayatını kaybederken, çok sayıda da yaralı var. Tüm ülkeyi derinden üzüntüye ve yasa boğan bu felakete tüm dünya sessiz kalmaz destekleriyle yardıma koşarken bu destekleri veren ülkelerin başında Türki cumhuriyetleri devleti ve halkları oldu. Maddi yardım desteklerin yanı sıra , manevi destekleri ile özellikle Özbek şarkıcı Şah Jihan Şeralioğlu, Özbek şair Bobur Bobomurod'un "Derdin, derdim oldu bugün Türkiye" şiirini notalarla buluşturmuş. Türkiye'ye ve Türk halkına başsağlığı dileyerek seslendirdiği duygusal şarkı milyonları hem duygulandırdı hem de ağlattı.

İşte Özbek şarkıcı Şah Jihan Şeralioğlu, Özbek şair Bobur Bobomurod'un "Derdin, derdim oldu bugün Türkiye" şiirini notalarla buluşturarak acıklı sesi ve duygusal yorumuyla izleyen ve dinleyenleri hem duygulandıran hem de ağlatan o şarkı

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