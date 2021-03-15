Özbekistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Özbekistan'ın Bayrağı Nasıldır?
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Özbekistan, resmi adıyla Özbekistan Cumhuriyeti, Orta Asya'da, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmış bir ülkedir.Denize kıyısı olmayan ülkenin komşuları kuzeyde ve batıda Kazakistan, doğuda Kırgızistan ve Tacikistan ile güneyde Afganistan ve Türkmenistan'dır.
Özbekistan'ın Başkenti?
“Taşkent” şehri Özbekistan'ın başkentidir.
Özbekistan'ın Para Birimi Nedir?
“Sum” Özbekistan'ın para birimidir.
Özbekistan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Özbekistan'ın telefon alan kodu : + 998
Özbekistan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Özbekistan
Özbekistan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Taşkent
Özbekistan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Uzbekistan
Özbekistan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Tashkent
Özbekistan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Toshkent
Özbekistan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
O'zbekiston
Özbekistan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Özbekçe