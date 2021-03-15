Özbekistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Özbekistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Özbekistan, resmi adıyla Özbekistan Cumhuriyeti, Orta Asya'da, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmış bir ülkedir.Denize kıyısı olmayan ülkenin komşuları kuzeyde ve batıda Kazakistan, doğuda Kırgızistan ve Tacikistan ile güneyde Afganistan ve Türkmenistan'dır.

Özbekistan'ın Başkenti?

“Taşkent” şehri Özbekistan'ın başkentidir.

Özbekistan'ın Para Birimi Nedir?

“Sum” Özbekistan'ın para birimidir.

Özbekistan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Özbekistan'ın telefon alan kodu : + 998

Özbekistan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Özbekistan

Özbekistan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Taşkent

Özbekistan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Uzbekistan

Özbekistan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Tashkent

Özbekistan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Toshkent

Özbekistan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

O'zbekiston

Özbekistan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Özbekçe

Özbekistan'ın Bayrağı Nasıldır?