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Özbekistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Özbekistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Özbekistan'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Özbekistan'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Özbekistan hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Özbekistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Özbekistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Özbekistan, resmi adıyla Özbekistan Cumhuriyeti, Orta Asya'da, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmış bir ülkedir.Denize kıyısı olmayan ülkenin komşuları kuzeyde ve batıda Kazakistan, doğuda Kırgızistan ve Tacikistan ile güneyde Afganistan ve Türkmenistan'dır.

Özbekistan'ın Başkenti?

“Taşkent” şehri Özbekistan'ın başkentidir.

Özbekistan'ın Para Birimi Nedir?

“Sum” Özbekistan'ın para birimidir.

Özbekistan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Özbekistan'ın telefon alan kodu : + 998

Özbekistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Özbekistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Özbekistan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Özbekistan

Özbekistan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Taşkent

Özbekistan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Uzbekistan

Özbekistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Özbekistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Özbekistan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Tashkent

Özbekistan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Toshkent

Özbekistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Özbekistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Özbekistan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

O'zbekiston

Özbekistan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Özbekçe

Özbekistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Özbekistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Özbekistan'ın Bayrağı Nasıldır?

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