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  3. Özcan Deniz ile genç sevgilisi Samar Dadgar Kapadokya tatilinde! Yeni pozlarını sosyal medyadan paylaştılar

Özcan Deniz ile genç sevgilisi Samar Dadgar Kapadokya tatilinde! Yeni pozlarını sosyal medyadan paylaştılar

Özcan Deniz, sevgilisi Samar Dadgar ile gittiği Kapadokya'da havuz keyfi yaptı. Deniz'in evlilik teklifi ettiği genç sevgilisi Dadgar, bir nevi ön balayı olan tatilde havuzdan ve otelden çektiği pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Özcan Deniz ile genç sevgilisi Samar Dadgar Kapadokya tatilinde! Yeni pozlarını sosyal medyadan paylaştılar

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile geçirdiği sorunlu boşanma sürecinin ardından kendisinden 26 yaş küçük modacı Samar Sadgar ile aşk yaşamaya başladı. Aşkları dolu dizgin devam eden ikili evlilik öncesi ön balayına çıktı. Soluğu Kapadokya'da alan çiftin tatil anlarını Samar Sadgar, sosyal medya hesabından paylaştı. 

Özcan Deniz ile genç sevgilisi Samar Dadgar Kapadokya tatilinde! Yeni pozlarını sosyal medyadan paylaştılar

EVLİLİK ÖNCESİ TATİL

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan genç modacı Dadgar, sevgilisiyle sık sık mutlu karelerini paylaştı. Çift birlikte havuz keyfi yapmayı da ihmal etmedi.

Özcan Deniz ile genç sevgilisi Samar Dadgar Kapadokya tatilinde! Yeni pozlarını sosyal medyadan paylaştılar

ASMALI KONAĞI DA ZİYARET ETTİ

Otelde eğlenceli zaman geçiren ikili, Özcan Deniz'in başrol oynadığı Asmalı Konak'ı çekildiği konağı ziyaret etti.

Özcan Deniz ile genç sevgilisi Samar Dadgar Kapadokya tatilinde! Yeni pozlarını sosyal medyadan paylaştılarÖzcan Deniz ile genç sevgilisi Samar Dadgar Kapadokya tatilinde! Yeni pozlarını sosyal medyadan paylaştılar

Bölge Gündem Editör Ekibi
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