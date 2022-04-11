Özcan Deniz ile genç sevgilisi Samar Dadgar Kapadokya tatilinde! Yeni pozlarını sosyal medyadan paylaştılar Özcan Deniz, sevgilisi Samar Dadgar ile gittiği Kapadokya'da havuz keyfi yaptı. Deniz'in evlilik teklifi ettiği genç sevgilisi Dadgar, bir nevi ön balayı olan tatilde havuzdan ve otelden çektiği pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

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Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile geçirdiği sorunlu boşanma sürecinin ardından kendisinden 26 yaş küçük modacı Samar Sadgar ile aşk yaşamaya başladı. Aşkları dolu dizgin devam eden ikili evlilik öncesi ön balayına çıktı. Soluğu Kapadokya'da alan çiftin tatil anlarını Samar Sadgar, sosyal medya hesabından paylaştı. EVLİLİK ÖNCESİ TATİL Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan genç modacı Dadgar, sevgilisiyle sık sık mutlu karelerini paylaştı. Çift birlikte havuz keyfi yapmayı da ihmal etmedi. ASMALI KONAĞI DA ZİYARET ETTİ Otelde eğlenceli zaman geçiren ikili, Özcan Deniz'in başrol oynadığı Asmalı Konak'ı çekildiği konağı ziyaret etti. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri