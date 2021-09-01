Özcan Deniz’den 25 yaş küçük sevgilisine bomba jest! Esmer güzeli sevgilisi bu haberi duyunca bakalım ne yapacak!

49 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in, kendisinden yaşça küçük 26 yaşındaki Samar Dadgar'la olan ilişkisi tam gaz devam ediyor. İranlı stil danışmanı sevgilisi Samar Dadgar’a ün kazandıran Deniz, şimdi de para kazandırmaya başladı.

STİL İŞLERİNİ AŞKINA VERDİRTTİ

Yeni dizi projesi için hazırlıklara başlayan Deniz'in yapım şirketine stil danışmanı olarak İranlı modacı sevgilisi Samar Dadgar'ı önerdiği ve baskı yaparak bunu kabul ettirdiği söyleniyor. Kendisinden 23 yaş büyük olan Özcan Deniz'in bu jestiyle havalara uçan güzel modacının şimdilerde yeni projesi için hazırlıklara başladığı öğrenildi.

Boşandığı eşi Feyza Aktan'la davaları kıran kırana süren Özcan Deniz, gönlünü İranlı modacı Samar Dadgar'a fena halde kaptırdığı her halinden belli oluyor. Deniz, "Tam 'kaybettim' dendiği zaman bulunansın. Vicdansın, baharsın, denizsin, kumsalsın..." diyerek aşkını ilan etmişti.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz geçtiğimiz aylarda sevgilisi Samar Dadgar ile ilk kez görüntülenmişti. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Deniz'in, sevgilisinin de kameralardan hızlıca kaçması dikkat çekmişti.

Öte yandan Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuş ve evliliklerinden Kuzey adında bir çocukları olmuştu. 15 ay evli kaldıktan sonra yollarını ayıran ikili boşandıktan kısa bir süre sonra tekrar barışmıştı. Evlenmeleri beklenen ikiliden karşılıklı suçlamaların gelmesiyle bu olay magazin gündemini sallamıştı.

SAMAR DADGAR KİMDİR?

Özcan Deniz ile yaz ayından beri birlikte olduğu iddia edilen Samar Dadgar 26 yaşında ve modacıdır. İranlı olduğu öğrenilen güzelin kendisinde 23 yaş büyük şarkıcı Özcan Deniz ile sevgili olduğu iddiaları magazinden gündemine bomba gibi düştü.

Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli? Özcan Deniz'in yeni sevgilisi Samar Dadgar ne iş yapıyor?