Özcan Yeniçeri ceketini alıp İYİ Parti'den çıktı! "Kurucularından olduğum için pişmanım"

Meral Akşener liderliğinde 25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti, TBMM'de 36 milletvekili ile grubu ile faaliyet göstermeye devam ediyor. Son günlerde parti içerisinde anlaşmazlıkların olduğu söylentileri farklı bir boyut kazandı. Milliyetçi üyelerin dışlandığı İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ederken, parti kurucularından Özcan Yeniçeri'nin açıklamaları deprem etkisi yarattı.

"KURUCULARINDAN OLDUĞUM İÇİN PİŞMANIM"

Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, parti içerisinde milliyetçilerin dışlandığını belirterek, "İYİ Parti'de çok daha demokratik yapıda hareket edileceğini düşündük. Ancak orada gördük ki bizim fikirlerimize itimat edilmedi. Adım adım Türk milliyetçilerinin elimine edildiğini görünce ayrılma kararı aldık." ifadelerini kullanırken, "Kurucularından olduğum için pişmanım" dedi.