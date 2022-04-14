Öze ne demek, TDK'ya göre Öze kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Öze ne demek? Öze TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi öze kelimesi. Peki öze ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre öze nedir, öze kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÖZE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Öze kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre öze kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özgü



ÖZE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Gülmek insan türüne öze bir durumdur.

