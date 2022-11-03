Özel Bayındır Hastanesi hakkında yeni gelişme! O çalışanlar hakkında karar verildi!

Özel Bayındır Hastanesi'nde yatalak yaşlı kadına insanlık dışı hareketlerde bulunan sağlık çalışanlarına Bakanlık tarafından verilecek olan ceza belli oldu.

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Özel Bayındır Hastanesi hakkında yeni gelişme! O çalışanlar hakkında karar verildi!

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da Özel Bayındır Hastanesi'nde yatmakta olan yaşlı bir kadına hastane çalışanları tarafından uygulanan akıl dışı hareketlerden sonra çalışanlar gözaltına alınmış ve hastanenin geçici bir süre kapatılmasına karar verilmişti. Bugün o çalışanlar hakkında Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Özel Bayındır Hastanesi hakkında yeni gelişme! O çalışanlar hakkında karar verildi!

MESLEKTEN 3 YIL MEN EDİLDİLER

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “5 Ekim 2022 tarihinde sosyal medyada yayımlanan ve Bayındır İçerenköy Hastanesi yoğun bakım servisinde çekildiği anlaşılan görüntüler üzerine, Sağlık Bakanlığı hemen harekete geçmiş ve aynı gün ilgili hastanede inceleme başlatmış, hastanenin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştu. Olayda adı geçen 7 sağlık meslek mensubu hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış olup; 7 kişiden 4'ünün tutuklu, 3'ünün ise adli kontrol şartıyla tutuksuz olarak ceza yargılamaları devam etmektedir. İdari soruşturma sürecinde Sağlık Meslekleri Kuruluna intikal eden dosya 19 Ekim 2022 tarihinde görüşülerek karara bağlanmış ve ilgililer 3’er yıl meslekten men edilmiştir. Tekrar mesleğe dönebilmeleri ise 18 aylık mesleki ve etik eğitime tabi tutulmadan mümkün değildir. Bu kararın, geçerli mevzuat çerçevesinde Sağlık Meslekleri Kurulu tarafından verilmesi mümkün en ağır yaptırım olduğu bilinmelidir. Kurulun aldığı bu kararlar, sadece meslek icrası yönüyle ilgili olup, adli süreçten bağımsızdır. Mahkemedeki ceza yargılaması sonucunda, ilgililerin işledikleri suçlara mukabil cezaları alacaklarından kuşku yoktur” denildi.

Özel Bayındır Hastanesi hakkında yeni gelişme! O çalışanlar hakkında karar verildi!

Açıklamanın devamında, “Sağlık Bakanlığı soruşturmayı yürütürken, başta yoğun bakım hizmetleri olmak üzere, söz konusu hastanedeki tüm süreçleri inceleyip denetlemiştir. İncelemeler sonucunda sorumlu bulunan Mesul Müdür görevinden alınmıştır. Hastanenin 2 Kasım 2022 tarihi itibarıyla, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen bir Kurulun gözetiminde olmak şartıyla hizmet vermeye devam etmesine müsaade edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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