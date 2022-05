Özel Bölge Hastanesi'nden müzik ziyafeti! " Altın Besteler" birbirleriyle yarışacak

Türk Sanat Müziği repertuarına yeni eserler kazandırmak, bestecileri yeni eserler üretmeye özendirmek amacıyla Özel Bölge Hastanesi tarafından, “Altın Besteler Şarkı (Beste) Yarışması” adıyla bir yarışma düzenlenecek.

17 Mayıs Salı günü Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde saat 20.00'da başlayacak olan yarışmada sözlü eserler, beste formunda yarışacak.

USTA İSİMLER KATILACAK

Ahmet Selçuk İlkan, Aşkın Tuna ve Turgut Göksoy gibi usta şairlerin katılacağı yarışmayı Mustafa Yolaşan sunacak.

Konsere gelen izleyicilerin canlı oylama ile katılarak finalde beğendikleri şarkıya oy verebileceği yarışma, keyifli anlar yaşatacak.

JÜRİ ÜYELERİ

Mahmut Oğul

Cengizhan Sönmez

Mehmet Özkaya

Hasan Esen

Hüsnü Üstün

Talat Er

YARIŞMADA VERİLECEK ÖDÜLLER

Birinci : Büyük Altın (Her güfte için birer adet, Toplam 3 adet)

İkinci : Yarım Altın (Her güfte için birer adet, Toplam 3 adet)

Üçüncü : Çeyrek Altın (Her güfte için birer adet, Toplam 3 adet)

Jüri Üyelerine : Yarım Altın (Toplam 5 adet)

Ayrıca her güfte için finale kalan yarışmacılar plaket ile onurlandırılacak. Bu eserlerin dışında övgüye değer bulunan eserler var ise teşekkür belgesi ile ödüllendirilir. Ödüller Final Yarışması sonunda sahiplerine verilecek.