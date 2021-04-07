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  3. Özel çocuklara farkındalık amaçlı “Uçurtma kardeşliği projesi”

Özel çocuklara farkındalık amaçlı “Uçurtma kardeşliği projesi”

Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenleri tarafından " Uçurtma Kardeşliği " isimli proje hazırlandı.

Özel çocuklara farkındalık amaçlı “Uçurtma kardeşliği projesi”

Öğretmenlerden Seher Pir proje hakkında, "Biz bu projemiz de özel eğitim gerektiren bireylere farkındalık oluşturmaya amaçlamaktayız. Farkındalık toplumumuzun en küçük kesimi olan çocuklardan başlamak istedik. Projeye katılan öğretmenlerimiz normal gelişim gösteren çocuklarımızla beraber örnek oyun drama down sendromlular günü otizm farkındalık günü gibi etkinlikler yapıp özel eğitimi daha iyi anlamalarını ve farkındalık oluşturmalarını sağlamaktadır. Projeye katılan öğretmenlerimize online eğitimler düzenlenecek olup bu eğitimlerde alanında uzman çocuk gelişimi öğretmenleri sınıf öğretmenleri akademisyenlerimiz katılacak olup öyle bilgilendirmeler yapacaklar. Projemizin sonunda da normal gelişim gösteren çocuklarımızla 7 farklı bölgeden 8 farklı okul katılacaktır. Projemizin sonunda çocuklarımız uçurtmaların uçurarak projemizi sonlandıracaklar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Özel çocuklara farkındalık amaçlı “Uçurtma kardeşliği projesi”

Özel çocuklara farkındalık amaçlı “Uçurtma kardeşliği projesi”

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