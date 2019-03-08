Özel Güvenlik Sınavı sonuçları için kritik gün!

ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı gün geldi ve sınava girenler merakla sonuçları bekliyor. Bugün sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarih. “ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?” ve “80. ÖGG sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?” sorusuna cevap aranıyor. İşte ayınrılar…

ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sonuçların açıklanma saat ve tarihi, Özel Güvenlik Daire Başkanlığının yoğunluk durumuna göre daha erken veya daha geç olabilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK?

ÖGG sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten kontrol edilebilir olacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.