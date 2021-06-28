Özel güvenlik yönetmeliği değişti: Artık kimlerin silahla çalışacağına doktor karar veriyor!

Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan veya çalışmak isteyenlerde aranacak şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, özel güvenlik görevlileri ve adayların tam teşekküllü hastanelerden sağlık raporu alması gerekiyor. Raporda, "Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur", "Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olur" veya "Özel Güvenlik Görevlisi Olamaz" gibi kesin kararlar yazılacak.

KİMLERİN SİLAHLA ÇALIŞACAĞINA DOKTOR KARAR VERECEK

Kimlerin silahlı kimlerin silahsız çalışacağına da yine hekimler karar verecek. Yönetmeliğe göre, kas-iskelet sistemi, ruh sağlığı ve hastalıkları ile görme, duyma veya konuşma yetileri olmayan bireyler bu mesleği yapamayacak.

Geçerli bir sağlık raporu ile özel güvenlik temel eğitim sertifikası alanlar, sertifika geçerlilik süresince yeniden rapor vermek zorunda kalmayacak. Halihazırda çalışanların, rapor alması gerekmeyecek.