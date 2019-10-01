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  3. Özel harekat polislerini taşıyan araca saldırı düzenlemişlerdi! Çatışmada öldürüldüler

Özel harekat polislerini taşıyan araca saldırı düzenlemişlerdi! Çatışmada öldürüldüler

Adana'da polis aracına yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi Eskişehir'deki çatışmada öldürüldü.

Özel harekat polislerini taşıyan araca saldırı düzenlemişlerdi! Çatışmada öldürüldüler

Adana'da özel harekat polislerini taşıyan servise bombalı saldırı düzenleyen 2 MLKP’li terörist, Eskişehir’de öldürülfü.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Adana’da 25 Eylül’de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran
Ozan Sökmen isimli 2 MLKP’li teröristin kaldığı hücre evine operasyon düzenlenmiştir.

Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. "

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