Özel harekat polislerini taşıyan araca saldırı düzenlemişlerdi! Çatışmada öldürüldüler
Adana'da polis aracına yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi Eskişehir'deki çatışmada öldürüldü.
Adana'da özel harekat polislerini taşıyan servise bombalı saldırı düzenleyen 2 MLKP’li terörist, Eskişehir’de öldürülfü.
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
"Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Adana’da 25 Eylül’de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran
Ozan Sökmen isimli 2 MLKP’li teröristin kaldığı hücre evine operasyon düzenlenmiştir.
Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. "
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