Özel Hastane Sünnet Fiyatları 2022 - Medical Park, Medipol, Memorial, Acıbadem, Özel Bölge Hastanesi, Yüzyıl Hastanesi Sünnet Fiyatları Güncel

Gündeminde sünnet ameliyatı olan aileler ya da insanlar, özel hastanelerin sünnet ameliyatı için aldıkları ücretleri merak ederek araştırıyor. Peki özel hastanelerde sünnet fiyatları ne kadar 2022? İşte Medical Park, Medipol, Memorial, Acıbadem, Özel Bölge Hastanesi, Yüzyıl Hastanesi Sünnet Fiyatları Güncel...

SÜNNET NEDİR?

Sözlük tanımıyla sünnet, Hazreti Muhammet’in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışlarıyla şu ya da bu konuda söylemiş olduğu sözlerin tümü, Hazreti Muhammet’in koyduğu kurallar ve Müslümanlara gösterdiği yol anlamına geliyorken sağlık açısından ise erkek çocukta üreme organının ucundaki derinin çepeçevre kesilmesi anlamına gelmektedir.

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SÜNNETİN SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI NELERDİR?

Sünnetin en temel özelliği, erkek için hijyenik bir müdahale olmasıdır. Penisin temiz kalması ve enfeksiyon kapmaması için derinin bir kısmı kesilir.

Erkeklerin penis kanserine yakalanma riskini de azaltmaktadır. Bu da sünnetin bilinen en önemli faydalarından bir diğeridir.

Ayrıca bulaşıcı hastalıklardan koruduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Sünnet edilmiş bireyin bağışıklığı ürogenital enfexiıon ve virüslere karşı daha güçlüdür. Örneğin, HIV virüsü kapma olasılığı oldukça azdır. HIV virüsü AIDS hastalığına neden olmaktadır.

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İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı da koruyuculuk sağlamaktadır.

Sünnet ayrıca penis anormalliklerinin tedavisinde de kullanılan bir yöntemdir. Penis eğriliği, eğri idrar yapma ya da idrar deliğinin dar olması gibi risklerin önüne geçer.

Kısırlık, doğurganlığın az olması gibi riskleri de ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

KAÇ YAŞINDA SÜNNET OLMAK GEREKİR?

Sünnetin erken yaşlarda yapılması tıp uzmanları tarafından önerilmektedir. İyileşme sürecinin daha hızlı olması ya da sağlık risklerinin önceden önlenmesi açısından erkenden sünnet olmak daha faydalı görülmüştür.

Ayrıca sünnet ne kadar erken olursa yaraların iyileşmesi o kadar çabuk, penis dokusu küçük olduğu için kanama riski daha az ve henüz buluğ çağına erişilmemiş olduğu için kısırlık riski çok daha az olmaktadır.

ÖZEL HASTANE SÜNNET FİYATLARI 2002 - MEDİCAL PARK, MEDİPOL, MEMORİAL, ACIBADEM, ÖZEL BÖLGE HASTANESİ, YÜZYIL HASTANESİ SÜNNET FİYATLARI GÜNCEL

Sünnet olmak isteyen ya da çocuklarını sünnet ettirmek isteyenler, özel hastanelerde sünnet ameliyatı hizmetinin ne kadar olduğuna dair araştırmalar yapıyor. Peki özel hastane sünnet fiyatları nedir 2022?

Özel hastanelerde sünnet ameliyatı için alınan takribi ücretler şu şekilde:

En Düşük Fiyat 700 TL

En Yüksek Fiyat 5.000 TL

Ortalama 1.000 TL

Peki Medical Park, Medipol, Memorial, Acıbadem, Özel Bölge Hastanesi, Yüzyıl Hastanesi güncel sünnet fiyatları nedir?

MEDİCAL PARK HASTANESİ SÜNNET AMELİYATI ÜCRETİ 2022

Ücretler net değildir. Net ücret bilgisi için hastaneler ile direkt olarak iletişime geçilmesi gerekmektedir.

2500-9500 TL

MEDİPOL HASTANESİ SÜNNET AMELİYATI ÜCRETİ 2022

Ücretler net değildir. Net ücret bilgisi için hastaneler ile direkt olarak iletişime geçilmesi gerekmektedir.

5000-6500 TL

MEMORİAL HASTANESİ SÜNNET AMELİYATI ÜCRETİ 2022

Ücretler net değildir. Net ücret bilgisi için hastaneler ile direkt olarak iletişime geçilmesi gerekmektedir.

5800-6500 TL

ACIBADEM HASTANESİ SÜNNET AMELİYATI ÜCRETİ 2022

Ücretler net değildir. Net ücret bilgisi için hastaneler ile direkt olarak iletişime geçilmesi gerekmektedir.

11.620 13.000 TL

ÖZEL BÖLGE HASTANESİ SÜNNET AMELİYATI ÜCRETİ 2022

Ücretler net değildir. Net ücret bilgisi için hastaneler ile direkt olarak iletişime geçilmesi gerekmektedir.

2.500 TL

YÜZYIL HASTANESİ SÜNNET AMELİYATI ÜCRETİ 2022

Ücretler net değildir. Net ücret bilgisi için hastaneler ile direkt olarak iletişime geçilmesi gerekmektedir.

2.500-3.250 TL