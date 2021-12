"Özel hayatımda hep beceriksizdim" diyen Merve Boluğur sonunda aşkı buldu! "Erkeğim, yiğidim sen daha önce nerelerdeydin?"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında olan ünlü oyuncu Merve Boluğur, Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra düzgün bir ilişki yaşayamaması sevenlerinin dikkatinden kaçmıyor.

EN BÜYÜK PİŞMALIĞI

7 yıl önce aşklarını nikahla taçlandıran Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç 2015 yılında dünyaevine girmiş 2017 yılında ise hayranlarını üzen bir karar vererek boşanmıştı. Boluğur'un son açıklamaları ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Hayranları eski aşıkların yeniden barışacaklarını iddia etti En büyük pişmanlığını açıklayan Boluğur, ''Sana çok aşığım' demediğim için pişmanım. Aslında duygularımı belli ederim ama sözel ifadede sıkıntı çekerim. Mesela aşkımı resim yaparak ifade ederim, onun sevdiği bir şey çizerim. Ama sözel olarak hiç 'sana aşığım' demedim hayatımda. Bunu diyemediğim için pişmanım." demişti.

"HEP MUTSUZDUM"

Youtube kanalında yeni bir video yayınlayan Merve Boluğur, "ilişki yapmışımdır skeci" ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Oyuncak ayısıyla birlikte aşk hayatını anlatan Boluğur, Tanıştığı kişinin onu görür görmez kuyumcuya gittiğini söyleyerek, "Kaynana dırdırından uzak çok mutlu bir aile saadeti yaşayacağım. Erkeğim, yiğidim sen daha önce nerelerdeydin Özel hayatımda hep mutsuzdum hep beceriksizdim. Neyse burnum acıdan çıktı sonuçta." dedi.

"KAFAMIZI YAŞAYALIM"

Bir an sessizleşen Boluğur, "Şu an düşündüm de bunlar güzel şeyler ama en önemli şey insanın kendisiyle arasının güzel olması. Ruhu onu nereye götürürse onu yaşaması. Zorunlulukların hepsini kaldırmak lazım. Neyse biz her zamanki gibi kafamızı yaşayalım" diyerek videoyu sonlandırdı.