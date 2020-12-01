Özel kreşler kapandı mı? Özel anaokulları kapandı mı? Son dakika açıklamaları

Koronavirüs salgını nedeniyle yeni yasaklar getirildi. Bu kapsamda sadece haftasonu olan sokağa çıkma kısıtlamaları genişletildi. Bu kez hafta içi saat 21:00 den 05:00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Hasta sonu için de cuma akşam 21:00 ile Pazartesi sabah saat 05:00 arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Alınan yeni kararlarda kreş ve anaokullarıyla ilgili de açıklamalar yapıldı. Peki Özel kreşler kapandı mı? Özel anaokulları kapandı mı?

ÖZEL KREŞLER VE ANAOKULLARI KAPANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim-öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği kararı alınarak, ilgili kurumlarla yapılan görüşmeler sonucu ise resmi ve özel tüm anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında haftada beş gün yüz yüze eğitime devam edilmesi bildirilmişti.

Öte yandan son yaşanan gelişmelerle covid-19 riski sebebiyle resmi anaokulları ve anasınıfları için uzaktan eğitim uygulaması devreye sokulmuştu.

30 Kasım Pazartesi Kabine toplantısı sonrası alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü okul öncesi ana sınıfı ve benzeri kurumların kapanacağını bildirdi. Öte yandan çalışan anne ve babaların çocukları bırakacakları yerlerin kapatılmasının söz konusu olması nedeniyle aileler ne yapacaklarını kara kara düşünüyor.

KREŞLER VE ANAOKULLARI HANGİ İLLERDE UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ?

Ankara'da 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

İstanbul'da, 1 Aralık-4 Ocak arasında resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi. İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada kararın, sosyal izolasyonu sağlamak ve hastalığın yayılma hızını kontrol altında tutmak amacıyla alındığı kaydedildi.

ANAOKULLARINDA UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, il milli eğitim müdürlüklerine, Genel Müdürlüğe bağlı okul öncesi kurumlarda "Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi" ve "Uzaktan Eğitim"e ilişkin iki yazı gönderildi. "Okul Öncesinde Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi"ne ilişkin yazıda, resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine, 20 Kasım-4 Ocak arasında uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği ancak anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacağı anımsatıldı.



Okul Öncesinde Uzaktan Eğitim" sürecine ilişkin yazıda da çocukların, eğitim etkinliklerinde bir yetişkinin desteğine ihtiyaç duymaları ve ekran karşısında uzun süre kalmanın onların gelişimlerine olan olumsuz etkileri de düşünülerek okul öncesi eğitim kurumlarındaki çocukların öğretmen rehberliğinde yüz yüze eğitime devam etmelerinin öncelikle tercih edildiği belirtildi.



Kovid-19 salgınının seyri ve diğer zaruri nedenlerle okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim yapılamaması halinde, bu eğitim kademesine özgü olacak şekilde uzaktan eğitim yönteminin belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu aktarılan yazıda, uzaktan eğitimde dikkat edilmesi gereken hususlar sıralandı. Buna göre, uzaktan eğitim yapılması halinde, öğretmenler, ailelerle bire bir, telefonla, çevrim içi gruplar kurarak veya mektup gibi bir yöntemle iletişim kuracak. Her öğretmen, güne başlama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik ve dinlenme sürelerini de içerecek şekilde çocukların ev ortamında yapabileceği özellikte günlük eğitim akışlarını 6 etkinlik saati olarak hazırlayacak. Günlük eğitim akışlarında bir etkinlik saati 20 dakikayı geçmeyecek.



Bunun yanı sıra ailelerin imkanlarına göre, günlük eğitim akışlarının mümkünse günlük, değilse haftalık olarak en uygun iletişim araçları (EBA, telefon, iletişim grupları, e-posta veya mektup) kullanılarak ailelere ulaştırılacak ve etkinliklerin yapılması konusunda ailelere rehberlik edilecek.

TRT EBA İlkokul kanalında yayınlanan okul öncesi etkinlik kuşağının çocuklar tarafından takip edilmesinin ve ailelerin Temel Eğitim Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan Erken Çocukluk Eğitim Takvimi ile diğer yayınlardan yararlanması sağlanacak.Ailelerin imkanlarının uygun olması ve öğretmenin istemesi durumunda, günlük eğitim akışlarındaki bazı etkinlikler (deney, öykü okuma, bilmece, tekerleme, jimnastik, şarkı, oyun, parmak oyunu gibi) video kaydına alınarak ailelere gönderilebilecek.



Öğretmenler, uzaktan eğitim sürecine yönelik izleme ve değerlendirme çalışmalarını her gün yapacak. Ailelerin imkanları doğrultusunda, EBA üzerinden sağlanan canlı ders uygulamasının yanı sıra açık kaynaklı ve okul yönetimlerince denetlenebilir diğer güvenilir platformlar da kullanılarak, haftada en az üç kez olmak üzere çocuklarla grup halinde canlı iletişim kurulacak, etkinlikler yapılacak. Grup halinde yapılan çevrim içi etkinliklere katılamayan çocuklarla haftada en az üç kez birebir görüntülü veya sesli iletişim kurulacak ve bunun için gerekmesi durumunda okul imkanları (telefon, bilgisayar, internet) kullanılacak.