Özel okullarda ücret iadesi yapılacak mı? Özel okullarda para iadesi olacak mı?

Çocuklarını özel okullarda okutan veliler, derslerin uzaktan verilmesi nedeniyle ücret iadesi talep ediyor. Velilerin özel okullara ödediği binlerce liralık ücretin iadesini istemesi, özel eğitim kurumları sahipleri ile aralarında derin bir anlaşmazlığa neden olmuştu.

ÖZEL OKULLARDA ÜCRET İADESİ YAPILACAK MI?

Bir veli salgın nedeniyle hizmetin sözleşmede belirtildiği şekilde verilemediği gerekçesiyle özel okul hakkında İl Tüketici Hakem Heyetine şikayette bulundu.

Heyet de eğitim ücretinin kısmen iadesini kararlaştırdı. Bunun üzerine veliye 4 bin 369 lira 62 kuruş ücret iadesi yapıldı. İzmir'de yaşanan bu son olay ise özel okul sahiplerini üzecek velileri ise sevindirecek.

ÖZEL OKULLARDA PARA İADESİ OLACAK MI?

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan, İl Tüketici Hakem HeyetinİN detaylı inceleme sonucu, Kovid-19 salgını nedeniyle eğitimin 60 gün süreyle uzaktan verilebildiğini saptadığını, buna göre hesaplama yaptığını belirtti. Uçan, ''Heyet, salgın nedeniyle eğitim hizmetleri yönünden kısmı ifa imkansızlığı bulunduğunu ve maliyette yüzde 36,71 azalma olduğunu belirlemiş, 60 günlük eğitim hizmetine tekabül eden miktarın iadesine karar vermiştir. Derneğimizin görüşü de bu yöndeydi. İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, bu kararıyla tüketicilerin mağduriyeti gidermiştir." dedi.