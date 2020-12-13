Özel okullardan ücret iadesi bekleyen velilere flaş açıklama!

Tüm ülkeyi yeniden hızlı bir şekilde etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle eğitim sektöründe de köklü değişiklikler yaşandı.

Uzaktan eğitime yeniden geçilmesi ile birlikte çocuklarına daha iyi şartlarda eğitim vermek isteyen ve özel okullara yazdıran veliler de, ücretlerinin iade edilmesi için harekete geçti.

Bu konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin;

“Mart ve Haziran arasında pandemi sebebi ile okulların kapatılması, çocukların eğitim alamamasına sebep oldu. Özel okula velilerin çocuklarını yazdırmasının sebebi özel okullarda eğitimin daha iyi olması, ortamın daha iyi olması, dersliklerin daha iyi olması, yemek hanesinin daha iyi olması, korumasının, güvenliğinin olması, oyun alanlarının olmasıdır. Yani ödenen bedel okulun ortamınadır. Pandemi sebebi ile okullar kapatılınca çocuklar uzaktan eğitim geçtiler. Burada veli, yüz yüze eğitim için çocuğunun oraya fiziki olarak gitmesi için o bedeli verdi fakat çocuk gidemedi. Bunun hukuki karşılığı kesinlikle o bedellerin geri iadesidir. O üç aylık ücretin iadesidir. Hakem heyetlerinden bu iadeler başlayınca, özel okullar Milli Eğitime baskı yapmaya başladılar ve bir görüş yazısı istendi. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan de bu özel eğitimle alakalı birimden bir yazı gitti. Yani dendi ki uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimin yerini tutar dendi” dedi.

"YÜZ YÜZE EĞİTİM VERMEMİŞSENİZ EĞER SÖZLEŞME ŞARTLARI YERİNE GELMEMİŞTİR"

Özel okullara öğrencilerini yollayan velilerin hukuki süreci başlatması gerektiğini söyleyen Şahin, “Eğer uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimin yerini tutar ise lütfen 800 bin öğretmene ve binlerce okula masraf etmeyelim. Çocuklar internetten girsinler takip etsinler. Yapılan sözleşmeler yüz yüze eğitim sözleşmesi olduğu için yerine gelmediğinde tüketici kanununa göre ayıplı hizmet olur ve bedeli iade edilir. Ben kanuna uymayan, hukuka da uymayan bir konuda sadece ikilemde kalındığı için Milli Eğitim Bakanlığının bir görüş yazısına istinaden bu kararların verilmesini çok doğru bulmuyorum. Yasalar ve hukuka yarar vermez, zarar verir. Veliler kesinlikle bu noktada takiplerini yapsınlar hakem heyetleri aleyhlerine karar verir ise şayet tüketici mahkemelerine şikayette bulunsunlar. Burada bir sözleşme var ve bu sözleşmenin esas unsuru yüz yüze eğitimdir. Yüz yüze eğitim vermemişseniz eğer sözleşmenin şartları yerine gelmemiştir, ayıplı hizmet olmuştur ve bedelin geri iade edilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.