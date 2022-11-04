Özel Pendik Bölge Hastanesi, evde doktor hizmeti ile fark yaratıyor

Sağlık alanındaki yeniliklere ayak uydurarak en kaliteli hizmeti vermeye çalışan Özel Pendik Bölge Hastanesi evde doktor hizmeti vermeye başladı. Uzman kadroyla verilen ede doktor hizmeti ile hastanın gerekli tetkik ve tahlilleri ev ortamında yapılır, hastanın tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır.

EVDE DOKTOR HİZMETİ NEDİR?

Muayene için hastaneye gitmek istemeyen ya da gidemeyecek durumda olan hastalara, evde doktor hizmeti verilmektedir. Kendi ev ortamında, dışarıya hiç çıkmadan, uzman doktorlar ve sağlık ekibi ihtiyaç sahibi olan evlere giderek hastalıklara teşhis koyabilir ve yine evde tedavisini yapabilir. Doktor gerekli görür ve kan tahlili ya da görüntüleme seçeneklerinden birini talep ederse yine bu işlemler evden çıkmadan uzman sağlık kadrosu tarafından karşılanır.

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EVDE DOKTOR HİZMETİNİN AVANTAJLARI

Evde doktor hizmeti almanın hasta için birçok avantajı bulunmaktadır. Öncelikle ev konforunda, hastaneye gitmeden doktor tarafından muayene edilirsiniz. Şayet doktorunuz kan ve idrar tahlili, ultrason ve röntgen çekimi gibi tetkikler isterse ikinci olarak bu gibi tetkik yöntemleriniz de ev ortamında karşılanır.

Serum bağlama, pansuman yapma, enjeksiyon işlemleri gibi profesyonel sağlık hizmeti gereken işler, ev ortamınızda yapılabilecektir. Evde doktor hizmeti ile ilgili hastanemizin Evde Sağlık Hizmetleri bölümünden sorular sorabilir ve gerekli desteği alabilirsiniz.

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EVDE HANGİ ALANLARDA DOKTOR HİZMETİ VERİLİR?

Dahiliye, Nöroloji, Ortopedi, Fizik Tedavi, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, Genel Cerrahi, Dermatoloji gibi alanlar, evde doktor hizmeti verilen alanlar arasındadır. Evde doktor hizmeti işlemleri dilerseniz online olarak da yapılabilmektedir.

Evde doktor hizmetini ve eğer hekim isterse gerekli tetkikleri sadece kendi evinizde değil, bulunduğunuz otelde, iş yerinde, hastanın o an içinde ihtiyaç duyduğu her yerde talep edebilirsiniz. Doktorunuz size reçete yazabilir, doktor ile birlikte gelen sağlık ekibi size serum takabilir, enjeksiyon yapabilir, kan tahlillerinizi alabilir, röntgeninizi çekebilir ve hastalığınızın teşhisine dair hastane ortamında yapılabilecek tüm ihtiyaçlarınız evinizde karşılanmaktadır.

Özel Pendik Bölge Hastanesinin Evde Sağlık Hizmetleri bölümünden evde hangi alanlarda doktor hizmeti verildiği bilgisini alabilirsiniz.

Pendik Bölge Hastanesi telefon numarası: 0216 585 32 00