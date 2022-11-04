Özel Pendik Bölge Hastanesi, evde doktor hizmeti ile fark yaratıyor

Özel Pendik Bölge Hastanesi, hastaneye gelmek istemeyen veya gidemeyecek durumda olan vatandaşlara evde doktor hizmeti veriyor. İşte evde doktor hizmeti hakkında merak edilen tüm detaylar...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Özel Pendik Bölge Hastanesi, evde doktor hizmeti ile fark yaratıyor

Sağlık alanındaki yeniliklere ayak uydurarak en kaliteli hizmeti vermeye çalışan Özel Pendik Bölge Hastanesi evde doktor hizmeti vermeye başladı. Uzman kadroyla verilen ede doktor hizmeti ile hastanın gerekli tetkik ve tahlilleri ev ortamında yapılır, hastanın tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Özel Pendik Bölge Hastanesi, evde doktor hizmeti ile fark yaratıyor

EVDE DOKTOR HİZMETİ NEDİR?

Muayene için hastaneye gitmek istemeyen ya da gidemeyecek durumda olan hastalara, evde doktor hizmeti verilmektedir. Kendi ev ortamında, dışarıya hiç çıkmadan, uzman doktorlar ve sağlık ekibi ihtiyaç sahibi olan evlere giderek hastalıklara teşhis koyabilir ve yine evde tedavisini yapabilir. Doktor gerekli görür ve kan tahlili ya da görüntüleme seçeneklerinden birini talep ederse yine bu işlemler evden çıkmadan uzman sağlık kadrosu tarafından karşılanır.

Özel Pendik Bölge Hastanesi, evde doktor hizmeti ile fark yaratıyor

EVDE DOKTOR HİZMETİNİN AVANTAJLARI

Evde doktor hizmeti almanın hasta için birçok avantajı bulunmaktadır. Öncelikle ev konforunda, hastaneye gitmeden doktor tarafından muayene edilirsiniz. Şayet doktorunuz kan ve idrar tahlili, ultrason ve röntgen çekimi gibi tetkikler isterse ikinci olarak bu gibi tetkik yöntemleriniz de ev ortamında karşılanır.
Serum bağlama, pansuman yapma, enjeksiyon işlemleri gibi profesyonel sağlık hizmeti gereken işler, ev ortamınızda yapılabilecektir. Evde doktor hizmeti ile ilgili hastanemizin Evde Sağlık Hizmetleri bölümünden sorular sorabilir ve gerekli desteği alabilirsiniz.

Özel Pendik Bölge Hastanesi, evde doktor hizmeti ile fark yaratıyor

EVDE HANGİ ALANLARDA DOKTOR HİZMETİ VERİLİR?

Dahiliye, Nöroloji, Ortopedi, Fizik Tedavi, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, Genel Cerrahi, Dermatoloji gibi alanlar, evde doktor hizmeti verilen alanlar arasındadır. Evde doktor hizmeti işlemleri dilerseniz online olarak da yapılabilmektedir.

Evde doktor hizmetini ve eğer hekim isterse gerekli tetkikleri sadece kendi evinizde değil, bulunduğunuz otelde, iş yerinde, hastanın o an içinde ihtiyaç duyduğu her yerde talep edebilirsiniz. Doktorunuz size reçete yazabilir, doktor ile birlikte gelen sağlık ekibi size serum takabilir, enjeksiyon yapabilir, kan tahlillerinizi alabilir, röntgeninizi çekebilir ve hastalığınızın teşhisine dair hastane ortamında yapılabilecek tüm ihtiyaçlarınız evinizde karşılanmaktadır.

Özel Pendik Bölge Hastanesinin Evde Sağlık Hizmetleri bölümünden evde hangi alanlarda doktor hizmeti verildiği bilgisini alabilirsiniz.

Pendik Bölge Hastanesi telefon numarası: 0216 585 32 00

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul İl Sağlık Müdüründen endişelendiren sözler! İki konuya dikkat çekti: "Bir 10 sene sonra risk haline gelecek"
İstanbul İl Sağlık Müdüründen endişelendiren sözler! İki konuya dikkat çekti: "Bir 10 sene sonra risk haline gelecek"
İsmi bile ağzı sulandırmaya yetiyor! Turşu suyu, sindirimi düzenliyor, kilo kontrolü sağlıyor...
İsmi bile ağzı sulandırmaya yetiyor! Turşu suyu, sindirimi düzenliyor, kilo kontrolü sağlıyor...
Özel Hastane Sünnet Fiyatları 2022 - Medical Park, Medipol, Memorial, Acıbadem, Özel Bölge Hastanesi, Yüzyıl Hastanesi Sünnet Fiyatları Güncel
Özel Hastane Sünnet Fiyatları 2022 - Medical Park, Medipol, Memorial, Acıbadem, Özel Bölge Hastanesi, Yüzyıl Hastanesi Sünnet Fiyatları Güncel
Özel Hastane Doğum Ücretleri 2022 Ne Kadar? İşte Medical Park, Medipol, Memorial, Acıbadem Doğum Fiyatları
Özel Hastane Doğum Ücretleri 2022 Ne Kadar? İşte Medical Park, Medipol, Memorial, Acıbadem Doğum Fiyatları
Son Haberler
Son dakika | Bakan Koca duyurdu! Bartın'daki maden kazasından yaralanan işçiden acı haber
Son dakika | Bakan Koca duyurdu! Bartın'daki maden kazasından yaralanan işçiden acı haber
Pendik'te petshopta tepki çeken görüntü! Hayvanları pis yerlere koyup aç bırakıyorlar iddiası!
Pendik'te petshopta tepki çeken görüntü! Hayvanları pis yerlere koyup aç bırakıyorlar iddiası!
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuştu: Referanduma gidelim, millet en iyisini söyler
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuştu: Referanduma gidelim, millet en iyisini söyler
Özel Pendik Bölge Hastanesi, evde doktor hizmeti ile fark yaratıyor
Özel Pendik Bölge Hastanesi, evde doktor hizmeti ile fark yaratıyor
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu! Tahıl anlaşmasındaki kararı açıkladı
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu! Tahıl anlaşmasındaki kararı açıkladı
Muz kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydaları saymakla bitmiyor!
Muz kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydaları saymakla bitmiyor!
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 4 Kasım 2022 Cuma ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 4 Kasım 2022 Cuma ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
İzmir'de korkutan deprem! Bakan Soylu'dan açıklama geldi: Daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz
İzmir'de korkutan deprem! Bakan Soylu'dan açıklama geldi: Daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz
USGS duyurdu! Yer yerinden oynadı: 6,2 büyüklüğünde deprem
USGS duyurdu! Yer yerinden oynadı: 6,2 büyüklüğünde deprem
4 Kasım 2022 Cuma günlük burç yorumları | Oğlak adımlarına dikkat et, Balık sıkıntılara elveda...
4 Kasım 2022 Cuma günlük burç yorumları | Oğlak adımlarına dikkat et, Balık sıkıntılara elveda...
Salgın hastalıkların ilacı, vücudun koruyucu kalkanı! Küflü peynirin faydalarına inanamayacaksınız!
Salgın hastalıkların ilacı, vücudun koruyucu kalkanı! Küflü peynirin faydalarına inanamayacaksınız!
Bakan Koca, kabine toplantısı sonrası konuştu! Hastane randevuları, kamuya dönen doktorlar ve maden kazası...
Bakan Koca, kabine toplantısı sonrası konuştu! Hastane randevuları, kamuya dönen doktorlar ve maden kazası...
Yorumlananlar
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?