Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden dev hizmet! Evde fizik tedavi ile hastalara şifa oluyor!

Sağlık alanında verdiği üstün hizmetlerden dolayı sıklıkla tercih edilen ve alanındaki başarılarından dolayı hastalar tarafından tercih edilen hastanelerden birisi olan Özel Pendik Bölge Hastanesi'ne başvuran hastalar çeşitli nedenlerden dolayı kaybettikleri sağlıklarına evde verilen fizik tedavi hizmeti ile kavuşuyorlar...

EVDE FİZİK TEDAVİ

Evde fizik tedavi, kişilerin evlerinden ayrılmadan aldıkları tedavi hizmetidir. Geçirilen kazalar, yaşanılan eklem hastalıkları gibi nedenler dolayısıyla hareket imkanları kısıtlanan hastaların fizik tedavi merkezine gitmeden evinde alabilecekleri bir tedavi hizmetidir. Hareket kısıtlılığı olan hastalara evde fizik tedavi fırsatı sunulması, özellikle ağır hastaların hayatını kolaylaştıran bir durumdur. Fizik tedavi sayesinde kaybedilen fonksiyonel ve fiziksel kapasiteleri tekrar kazanılabilir.

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FİZİK TEDAVİ NEDİR?

Fizik tedavi yöntemi, hastaların eklem, kas iskelet sorunları nedeniyle hareketlerinin kısıtlanması sık rastlanılan bir durumdur. Ayrıca özellikle yaşlı bireylerde düşme ve yaralanma nedeniyle güçsüzlük, ağrı gibi şikayetler ön plana çıkar. İşte bu gibi durumlarda fizyoterapistler tarafından evde fizik tedavi uygulanarak kişiye kısıtlanmış eklemlerin hareketliliği ve kaybolan güç yeniden kazandırılır.

Hastalar hem yaşlılık hem de yaşanılan sağlık problemleri nedeniyle hareket etmekte zorluk çekebilirler. Nörolojik hastalıklar olan MS, Parkinson, Alzheimer, ALS, felç gibi hastalıklar, ameliyat sonrasında oluşan hareket kısıtlılığı, yürümekte zorluk çeken, kas zayıflığı olan hastalıklarda fizyoterapistler tarafından evde fizik tedavi uygulanır.

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Uzman fizyoterapistimiz hastanın tıbbi öyküsü, durumu, yaşı, tedavinin nasıl olacağını ve tedavi sürecini planlar, tedavinin süreceği toplam gün sayısı, günde kaç saat süreceği, egzersizlerin yanında hangi cihazların kullanılacağına kadar detaylı bir program belirler ve tedaviye başlar.

FİZİK TEDAVİNİN YARARLARI

Evde fizik tedavinin amacı, hastanın evdeki konforunu bozmadan her gün gelip gitme telaşı olmaksızın tedavi etmektir.

Evden çıkıp bir arabaya binme sonra tekrar geri dönme gibi bir zorluğa girmediği için hasta kendini psikolojik olarak da rahat hissedecektir.

İstirahat zorunluluğu olan hastalar hastaneye gelme ve tedaviden sonraki eve gitme sürecindeki yorgunluğu ve acıyı yaşamayacağı için evde yapılan fizik tedavinin ayrıca olumlu etkisi olacaktır.

Özellikle yürüme zorluğu çeken, denge bozukluğu bulunan yaşlı bireylerde evde fizik tedavi yapılması çok yararlı bir durumdur. Yaşlıların hastaneye gelme ve evlerine geri dönme sürecinde yaşadıkları zorluklar ile karşılaşmamak için fizik tedavilerini evlerinde görmeleri hayatlarını kolaylaştıracaktır.

EVDE FİZİK TEDAVİDEN HANGİ HASTALAR YARARLANABİLİR?

Felçli hastalar

Ameliyat sonrası kaslarında sorun yaşayan hastalar

MS hastaları, Parkinson hastaları, Alzheimer hastaları

ALS, Serebral Palsi (Çocuklarda spastik felç) hastaları

Yürüme ve kas zayıflığı olanlar

Solunum problemi yaşayan ve evden çıkamayan kişiler

Denge bozukluğu olan hastalar

Tek başına yaşayıp hastaneye gidemeyen hastalar