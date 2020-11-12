Özelim Eğitimdeyim giriş | Özelim Eğitimdeyim uygulaması indir | Özelim Eğitimdeyim MEB

Koronavirüs salgını sürecinde dijital bir eğitim platformunun önemi artmıştır. Okullara ara verilen bu dönemde öğrenciler derslerini uzaktan eğitim şeklinde alıyor. Bu kapsamda özel eğitim desteği gereken öğrenciler için Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü dijital platformlarda eğitim desteği sağlıyor. Peki Özelim Eğitimdeyim giriş nasıl yapılır? Özelim Eğitimdeyim uygulaması nasıl indirilir? İşte Özelim Eğitimdeyim girişi ve indirme hakkında bilgiler...

ÖZELİM EĞİTİMDEYİM NASIL İNDİRİLİR?

ÖZELİM EĞİTİMDEYİM NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Uygulamayı cihazınıza indirdikten sonra adımları takip ederek giriş yapabilirsiniz.

ÖZELİM EĞİTİMDEYİM NEDİR?

Okullarımızda yüz yüze eğitime ara verilmiş ve uzaktan eğitime geçilmiştir. Ülkemizi ve dünyayı etkileyen bu durum bizlere interaktif ve dijital bir eğitim platformunun önemini vurgulamıştır. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü dijital platformlarda eğitim ortamı ve eğitim kaynağı oluşturma amacıyla şimdi Mobil Uygulamada!

Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler, aileler ve öğretmenler uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri etkinlik örneklerine, eğitim videolarına, öğretim uygulamalarına ve ders kitaplarına “Özelim Eğitimdeyim” mobil uygulamasıyla ücretsiz erişebilirler.

Mobil Uygulamada özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal ve fiziki gelişimlerini destekleyecek etkinlik örnekleri, eğitim videoları, ders kitapları, bilimsel yayınlar, eğitsel etkileşim alanları ve eğlenceli eğitsel oyunlar yer almaktadır.

Özelim Eğitimdeyim Mobil Uygulamasına giren öğrenciler, veliler ya da öğretmenler zengin içerikli menü başlıklarına girdiklerinde istedikleri dokümana erişebilirler. Dokümanlar istendiği takdirde renkli yazıcıda bastırılabilir ya da cihaza indirilebilir.

Özel Eğitime dair yeni bir etkinlik ya da bilimsel çalışma geliştirildiği anda sizlerin faydalanabilmesi için vakit kaybetmeden Mobil Uygulamanın içinde yer bulacaktır.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün özel eğitim konusunda duyarlı ve ilgili herkesle dijital bir köprü kurması amacıyla oluşturulan Özelim Eğitimdeyim Mobil Uygulaması; bilimsel verileri temel alan, gelişime açık, teknolojiyi yakından takip eden ve topluma faydalı olmayı benimseyen bir strateji izlemektedir.

ÖZELİM EĞİTİMDEYİM NE İŞE YARAR?

Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler, aileler ve öğretmenler uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri etkinlik örneklerine, eğitim videolarına, öğretim uygulamalarına ve ders kitaplarına “Özelim Eğitimdeyim” mobil uygulamasıyla ücretsiz erişebilirler.

Özel eğitim okullarına ve kaynaştırma eğitimine devam eden tüm öğrenciler ve velileri için geliştirilen eğitim içerik ve etkinleri, "Özelim Eğitimdeyim" adlı mobil uygulamada toplandı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uygulamanın uzaktan eğitim sürecindeki rolüne dikkat çekerek, "Her bir çocuğumuzun eğitimi önemli bizim için. Özel çocuklarımızın farklı ihtiyaçları var. Onların ailelerine, öğretmenlere destek için 'Özelim Eğitimdeyim' mobil uygulamamızda çok çeşitli içerikler hazırladık. Vakit kaybetmeden iyi bir ekip ve dinamik bir yapı kurduk. Gün gün gelişecek, artacak bir içerikten söz ediyoruz. Uygulamanın artık çocuklarımız ve aileleriyle buluşacak olmasından mutluluk duyuyorum." diye konuştu.