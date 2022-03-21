Özerk ne demek, TDK'ya göre Özerk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Özerk ne demek? Özerk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi özerk kelimesi. Peki özerk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre özerk nedir, özerk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÖZERK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Özerk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre özerk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir üst organa bağlı olmakla beraber ayrı bir yasayla kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş, devlet vb.), muhtar, otonom

