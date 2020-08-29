Göreve geldiği günden bu yana liyakat vurgusu yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine bir skandalla gündeme geldi. CHP Gençlik Kolları üyesi olan Özge Türkyılmaz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kariyer danışmanı olarak göreve başladı. Bu konuda vasfı olmadığı bilinen Özge Türkyılmaz'ın bu göreve getirilmesi tartışmalara yol açtı. Bu kapsamda Özge Türkyılmaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının cevapları merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

ÖZGE TÜRKYILMAZ KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen Özge Türkyılmaz, 175 cm boyunda ve 24 yaşındadır. Üniversite eğitimini Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünde tamamlamıştı.2017 yılında düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasında finale kalan isimlerden biri olmuştur.

Özge Türkyılmaz'ın Instagram'da 20 bine yakın takipçisi bulunmaktadır.

CHP Gençlik Kolları üyesi olan Özge Türkyılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kariyer danışmanı olarak işe başladığı haberleri ile gündeme geldi.

KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

İstanbul'da dünyaya gelen Özge Türkyılmaz, 175 cm boyunda ve 24 yaşındadır.