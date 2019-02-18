Özge Ulusoy'un sevgilisi Faruk Çolakoğlu kimdir ? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

Özge Ulusoy iş adamı sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile görüntülenmesinin ardından vatandaşlar Faruk Çolakoğlu kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Ne işi yapıyor? sorularını araştırmaya başlandı.

Ünlü manken Özge Ulusoy aşkı Faruk Çolakoğlu'nda buldu. Hacı Sabancı ile uzun süre süren ve ayrılıkla sonuçlanan ilişkisinin ardından Özge Ulusoy şimdi de iş adamı Faruk Çolakoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı.

FARUK ÇOLAKOĞLU KİMDİR?

Faruk Çolakoğlu, Türkiye’nin en önemli demir çelik, enerji ve bankacılık sektörlerinde adları bulunan Çolakoğlu Holding’in veliahtlarından birisidir. Fransa’da bir firmada çalışmaktadır.

Yeni yıla birlikte girdiler

Özge Ulusoy'un yeni yıla, iş insanı Faruk Çolakoğlu ile Monaco'da girdiği iddia edildi.

Lüks bir mekanda Faruk Çolakoğlu ile baş başa yemek yiyen Özge Ulusoy, paylaşımlarında sevgilisini göstermekten kaçındı.Öte yandan, Ulusoy'un paylaşımı hayranları tarafından çok beğenildi.