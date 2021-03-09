Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programa konuk olan ünlü sunucu yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. İzleyici tarafından araştırılma konusu olan Özge Uzun'un hayatı arama motorlarında aratılıyor. Peki Özge Uzun'un eşi Volkan Üst kimdir? Mesleği nedir? İşte ayrıntılar...

VOLKAN ÜST KİMDİR? MESLEĞİ NEDİR?

Volkan Üst, televizyon yapımcısı ve iletişim uzmanıdır. 2004 yılında Volkan Üst ile hayatını birleştiren Özge Uzun’un Dağhan ile Ömür Siva adında 2 çocuğu var.

2015'te eşi Volkan Üst'ten boşanan ancak yeniden barışan Özge Uzun, televizyon yapımcısı ve iletişim uzmanı Volkan Üst'le 2017'de ikinci kez dünya evine girdi. Volkan Üst, kalp krizi nedeniyle ölümden dönmüş, çift oldukça zor günler yaşamıştı ancak tekrar hayatını birleştiren çift şimdilerde mutlu bir evlilik sürüyor.

ÖZGE UZUN KİMDİR?

Özge Uzun, 1979 senesinde Ankara’da dünyaya geldi. 1993 senesinde Radyo Vizyon’da çalışan Erhan Konuk sayesinde yayın hayatına girdi. O dönemlerde TRT spikerlerinin yardımıyla sektöre ait bilgiler edindi.

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Özge Uzun kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Evli mi?