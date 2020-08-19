Özgü Kaya ve sevgilisi Burak Serdar Şanal teknede görüntülendi

Oyuncu Özgü Kaya ve sevgilisi Burak Serdar Şanal birlikte rol aldıkları dizide tanışıp aşk yaşamaya başladı. Çift, birlikteliklerinin ilk yılını Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Genç Çift yat kiralayarak baş başa romantik bir tatile çıktı.

Çeşme'de tatil yapan ve mavi tura çıkan ikiliden Kaya, aşk dolu paylaşımlarına, "Nice yıllara, nice sonsuz mavilere sevgilim" mesajını yazdı.

Şanal ise “Ömrümün geri kalanı armağanım olsun ömrüne... Daha nice güzel anılar biriktirmek dileğiyle. İlk yılımız kutlu olsun sevgilim” dedi.



Denizin ve güneşin tadını çıkaran genç çift birbirlerini öpücüklere boğdu.