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Özgü Kaya ve sevgilisi Burak Serdar Şanal teknede görüntülendi

Oyuncu Özgü Kaya ve sevgilisi Burak Serdar Şanal 1. yıllarını Çeşme'de kiraladıkları yatta kutladılar. Birlikte rol aldıkları dizinin ardından aşk yaşamaya başlayan ikilinin romantik anları kameralara yansıdı.

Özgü Kaya ve sevgilisi Burak Serdar Şanal teknede görüntülendi

Oyuncu Özgü Kaya ve sevgilisi Burak Serdar Şanal birlikte rol aldıkları dizide tanışıp aşk yaşamaya başladı. Çift, birlikteliklerinin ilk yılını Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Genç Çift yat kiralayarak baş başa romantik bir tatile çıktı. 

Özgü Kaya ve sevgilisi Burak Serdar Şanal teknede görüntülendi

Çeşme'de tatil yapan ve mavi tura çıkan ikiliden Kaya, aşk dolu paylaşımlarına, "Nice yıllara, nice sonsuz mavilere sevgilim" mesajını yazdı.

Özgü Kaya ve sevgilisi Burak Serdar Şanal teknede görüntülendi

Şanal ise “Ömrümün geri kalanı armağanım olsun ömrüne... Daha nice güzel anılar biriktirmek dileğiyle. İlk yılımız kutlu olsun sevgilim” dedi.
Özgü Kaya ve sevgilisi Burak Serdar Şanal teknede görüntülendi

Denizin ve güneşin tadını çıkaran genç çift birbirlerini öpücüklere boğdu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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