Çok sayıda operada yer alan ve sanat yaşamında sayısız başarı bulunan opera sanatçısı Soprano Özgül Tanyeri yaşamını yitirdi. Basında yer alan haberler sonrası Özgül Tanyeri kimdir? Nereli? | Kaç yaşındaydı? | Özgül Tanyeri neden öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ÖZGÜL TANYERİ KİMDİR? NERELİ?

Özgül Tanyeri, 1936 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Opera Bölümü'nden 1959'da mezun olan Tanyeri, Şan eğitimini Elvira De Hidalgo ve Maria Carena'dan aldı.

1960 yılında bir yıllık bursla gittiği İtalya'da, La Scala Operası'nın genç sesler için açtığı konkuru kazanarak Scala Operası'nın ünlü şefi Antonio Tonini ile çalışma olanağı buldu.

Tanyeri, 1967'de Bruno Operası'nda (Çekoslovakya) Madame Butterfly (Cio Cio San), 6 ay sonra yine aynı operada Il Trovatore (Leonora) ve La Boheme (Mimi) operalarını oynamıştır.

Tanyeri, "Seçilmiş 20 En İyi Çaykovsky Yorumcusu" sıfatıyla, dört yılda bir Moskova'da düzenlenen ve sanat dünyasına değerli yorumcular kazandıran 1978 Çaykovsky Konkuru'na "Onur Konuğu" olarak katıldı.

Türk Beşleri'nden Necil Kazım Akses, 1964 yılında bestelediği "Piyano ve Şan İçin Portreler 1" adlı eserini Özgül Tanyeri için yazmıştır. Ve ilk söylenişini Özgül Tanyeri 1964 yılında yapmıştır. Türk Operasının duayeni Aydın Gün, sanatına ve sesine büyük hayranlık duyduğu Özgül Tanyeri'ye her zaman tam destek vermiştir. Özgül Tanyeri, birçok önemli devlet etkinliğine, Ankara Devlet Operası Sanatçısı olarak davet edilmiş ve katılmıştır. Tanyeri, sanat hayatının zirvesinde eğitime yönelmiş ve Ankara Devlet Konservatuarı'nda 6 yıl yüksek opera bölüm başkanlığı yapmıştır. 1986'da İstanbul Operası'na geçen Tanyeri, operanın şan pedagogu görevini emekli olana kadar sürdürmüştür.

ÖZGÜL TANYERİ KAÇ YAŞINDAYDI?

Opera sanatçısı Soprano Özgül Tanyeri 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ÖZGÜL TANYERİ NEDEN ÖLDÜ?

Özgül Tanyeri'nin ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmazken, sanatçının Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.