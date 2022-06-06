'Güldür Güldür Show'un oyuncusu Özgün Aydın, sevgilisi Dilan Saltık ile mutluluğunu evlilikle taçlandırdı. Çift, önceki gün Fenerbahçe'de gerçekleşen törenle dünyaevine girmesi üzerine eşinin kim olduğu merakla araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde Özgün Aydın'ın eşi Dilan Saltık kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

ÖZGÜN AYDIN'IN EŞİ DİLAN SALTIK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Show TV ekranlarında yayınlanan 'Güldür Güldür Show'un oyuncularından 37 yaşındaki Özgün Aydın, evlendi. Aydın, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Dilan Saltık ile nikah masasına oturdu.

Çiftin düğün töreni Fenerbahçe’de gerçekleşti. Törene; Necati Akpınar, Mert Fırat, Ali Sunal, Doğa Rutkay, Didem Balçın gibi ünlü isimler katıldı. Mutlu günlerinde yakın arkadaşları ve ailelerinin yalnız bırakmadığı ikilinin nikah şahitliklerini Didem Balçın ve Alper Kul yaptı. Çiftin nikah töreninde fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.