Özgün şarkı üretebilen program geliştirildi!

Artık şarkıların söz ve müziği de yapay zekaya emanet. Şarkı yazabilen program geliştirildi.

OpenAI isimli yapay zeka araştırma kurumunun duyurduğu program, şarkı sözleri ve seslendirmelerle birlikte popüler şarkıcıların tarzlarında özgün melodi ve armoniler yarattı.

Şarkıların çoğunda sesin net olmaması ve diğer benzer aksaklıklara rağmen, projenin müzik üretimi alanında övgüye değer bir teknoloji olduğu düşünülüyor.

İNSAN ÜRETİMİYLE FARKLI BİR AÇISI VAR

Programı geliştireceklerini söyleyen araştırmacılar, konuyla ilgili, "Tutarlılık ve ses örneğinin uzunluğunda; sanatçı, tür ve şarkı sözlerine koşullanma becerisinde önemli bir adımı temsil ediyor. Ancak bu neslin üretimiyle insan üretimi müzik arasında büyük bir açı var" diyor.

Programın yazdığı başarılı şarkı örnekleri arasında Elvis Presley, Frank Sinatra ve Katy Perry gibi ünlü isimlerin tarzları baz alınarak üretilen şarkılar yer aldı.

Bu şarkıların sözlerinin yapay zeka tarafından eğitim sırasında görülmediği ve bir dil modeliyle araştırmacılar tarafından birlikte yazıldığı belirtildi.

