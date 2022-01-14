Özgür Aybaş kötü haberi verdi: Bu yaz dondurma yemeyi unutun! Tekel bayiler ve bakkallar dondurma satmayacak

Yaz aylarında vatandaşların serinlemek için vazgeçilmez lezzeti olan dondurma 2022 yılında her yerde satılmayabilir. Özellikle döviz kurunda yaşanan artış sonrası ürünlerin fiyatlarına gelen zamlar ve elektrik fiyatlarına yapılan son zammın ardından tekel bayiler dondurma satmayı düşünmüyor.

Bu konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş şunları kaydetti:

"Bu sene Türkiye geneli Bakkallar ve Bayiler olarak dondurma ürünlerini satmamayı düşünüyoruz. Firmalarla yapacağımız anlaşma doğrultusunda kararımızı buradan açıklayacağız. Yüksek oranda elektriğe ve ürünlere gelen zamlara istinaden dolaplarımızı iade edeceğiz."