Özgür Özel'e büyük şok! Kurultayda alması gereken oy kadar bile Retweet alamadı!

CHP Genel Başkanlık adaylığını açıklayan Özgür Özel, bir şokta sosyal medya hesabından geldi. Milyonlarca takipçisi bulunan Özel'in takipçileri adaylık için paylaşımlarını çok az sayıda kişi paylaştı.

YAYINLAMA
Google News
Özgür Özel'e büyük şok! Kurultayda alması gereken oy kadar bile Retweet alamadı!

CHPli Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını zehir zembelek sözlerle genel merkezde gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamıştı.

Yaklaşık 1300 delegenin en az yarısı kadar oy alması gereken Özgür Özel, adaylığını açıkladıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sonrası büyük bir şok yaşadı.

Özgür Özel 3 milyon takipçisi bulunan hesabından yaptığı paylaşımlara en yüksek 500 civarında Retweet desteği geldi.

Öte yandan Özel'e destek vereni vekillerin paylaşımları ise çok daha az destek buldu.

Peki CHP'de kaç delege oy kullanacak?

CHP Kurultayında 1200 delege ile birlikte Milletvekilleri, Parti Meclis Üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de doğal delege olarak oy kullanacak. İstanbul’un 196 seçilmiş delegesine karşı Ankara’da 72, İzmir’de 56, Bursa’da 40, Adana ve Konya illerinde 30’ar kurultay delegesi var.

Retweet Ne Demek?

Retweet sosyal medyanın özellikle twitter'ın en çok kullanılan kavramlarından bir tanesidir. Twitter kullanıcıları başkalarının paylaşımlarını retweet ederek, yani paylaşarak takipçilerine sunar. Yani Twitter üzerinden yapılan yeniden paylaşıma retweet denmektedir.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fatih Portakal'dan İYİ Partilileri çıldırtan yorum! 'Yanar döner bir parti zaten'
Fatih Portakal'dan İYİ Partilileri çıldırtan yorum! 'Yanar döner bir parti zaten'
Türkiye'den, ABD raporuna çok sert tepki: "Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan bu iftiraya karşı gerekli cevap verilecektir"
Türkiye'den, ABD raporuna çok sert tepki: "Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan bu iftiraya karşı gerekli cevap verilecektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hedefi açıkladı: "Hedefimiz yeni çağın lider ülkeleri arasında yer almak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hedefi açıkladı: "Hedefimiz yeni çağın lider ülkeleri arasında yer almak"
Özgür Özel'den sonra CHP'de bir aday daha! Örsan Öymen, ''CHP kimliğini kaybetti'' diyerek adaylığını açıkladı
Özgür Özel'den sonra CHP'de bir aday daha! Örsan Öymen, ''CHP kimliğini kaybetti'' diyerek adaylığını açıkladı
Son Haberler
Osmangazi Köprüsünde bir garip olay: Çok sayıda aracın lastikleri peş peşe patladı!
Osmangazi Köprüsünde bir garip olay: Çok sayıda aracın lastikleri peş peşe patladı!
Antalya Kepez'de 40 yıllık camiler yolun ortasında kaldı! Sebebine inanamayacaksınız!
Antalya Kepez'de 40 yıllık camiler yolun ortasında kaldı! Sebebine inanamayacaksınız!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Türkiye'nin yardım gemileri Libya'ya ulaştı!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Türkiye'nin yardım gemileri Libya'ya ulaştı!
E-5'te korku dolu anlar! Tartıştığı motosiklet sürücüsünü bıçakla kovaladı!
E-5'te korku dolu anlar! Tartıştığı motosiklet sürücüsünü bıçakla kovaladı!
AK Parti Pendik ilçe başkanı Özer Sarıkaya oldu
AK Parti Pendik ilçe başkanı Özer Sarıkaya oldu
CHP genel başkanlığına aday olduğunu açıklayan Özgür Özel'e art arda tebrik mesajı, ilk tebrik İmamoğlu'ndan
CHP genel başkanlığına aday olduğunu açıklayan Özgür Özel'e art arda tebrik mesajı, ilk tebrik İmamoğlu'ndan
Çok Okunanlar
Sahile başı, el ve ayakları olmayan kadın cesedi vurmuştu, dehşet görüntüler ortaya çıktı
Sahile başı, el ve ayakları olmayan kadın cesedi vurmuştu, dehşet görüntüler ortaya çıktı
Hatay'da Deprem yardımlarını stoklayıp satan 1 şahıs gözaltına alındı 4 kişi aranıyor
Hatay'da Deprem yardımlarını stoklayıp satan 1 şahıs gözaltına alındı 4 kişi aranıyor
Türkiye'den, ABD raporuna çok sert tepki: "Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan bu iftiraya karşı gerekli cevap verilecektir"
Türkiye'den, ABD raporuna çok sert tepki: "Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan bu iftiraya karşı gerekli cevap verilecektir"
E-5'te korku dolu anlar! Tartıştığı motosiklet sürücüsünü bıçakla kovaladı!
E-5'te korku dolu anlar! Tartıştığı motosiklet sürücüsünü bıçakla kovaladı!
Özgür Özel adaylığını açıklarken, İmamoğlu'ndan çok dikkat çeken paylaşım: Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına ...
Özgür Özel adaylığını açıklarken, İmamoğlu'ndan çok dikkat çeken paylaşım: Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına ...
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!
Yorumlananlar
Kaan Alkan, (Lucifer Michaelson) kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Kaan Alkan, (Lucifer Michaelson) kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!