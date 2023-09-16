Özgür Özel'e büyük şok! Kurultayda alması gereken oy kadar bile Retweet alamadı!

CHPli Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını zehir zembelek sözlerle genel merkezde gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamıştı.

Yaklaşık 1300 delegenin en az yarısı kadar oy alması gereken Özgür Özel, adaylığını açıkladıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sonrası büyük bir şok yaşadı.

Özgür Özel 3 milyon takipçisi bulunan hesabından yaptığı paylaşımlara en yüksek 500 civarında Retweet desteği geldi.

Öte yandan Özel'e destek vereni vekillerin paylaşımları ise çok daha az destek buldu.

Peki CHP'de kaç delege oy kullanacak?

CHP Kurultayında 1200 delege ile birlikte Milletvekilleri, Parti Meclis Üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de doğal delege olarak oy kullanacak. İstanbul’un 196 seçilmiş delegesine karşı Ankara’da 72, İzmir’de 56, Bursa’da 40, Adana ve Konya illerinde 30’ar kurultay delegesi var.

Retweet Ne Demek?

Retweet sosyal medyanın özellikle twitter'ın en çok kullanılan kavramlarından bir tanesidir. Twitter kullanıcıları başkalarının paylaşımlarını retweet ederek, yani paylaşarak takipçilerine sunar. Yani Twitter üzerinden yapılan yeniden paylaşıma retweet denmektedir.