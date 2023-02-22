Ozioma Goodluck kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozioma Goodluck Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ozioma Goodluck adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ozioma Goodluck Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ozioma Goodluck 11 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ozioma Goodluck Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Activity Chambers yapmaktadır. Ozioma Goodluck, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Ozioma Goodluck'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ozioma Goodluck Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ozioma Goodluck futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Abia Warriors
Ozioma Goodluck Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ozioma Goodluck şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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