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  3. Özkan Sümer'in cenaze saati belli oldu

Özkan Sümer'in cenaze saati belli oldu

Türk sporunun efsane isimlerinden Özkan Sümer, bu sabaha karşı hayatını kaybetmişti. Trabzonspor'da başkanlık ve teknik direktörlük yapmış olan Sümer'in cenazesi, bugün kaldırılacak.

Özkan Sümer'in cenaze saati belli oldu

Trabzon'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden eski başkanlardan Özkan Sümer, Maçka ilçesinde toprağa verilecek.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Sümer'in cenazesinin bugün saat 14.00'te İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Maçka'daki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle Trabzonspor Kulübünde cenaze töreni düzenlenmeyeceği öğrenildi.

KULÜPLERDEN TAZİYE MESAJI

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray; 80 yaşında hayatını kaybeden Özkan Sümer için taziye mesajları yayımladı. Kulüpler, mesajlarında hem Trabzonspor'a hem de Türk futboluna Sümer'in vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

Fenerbahçe

"Türk futbolu ve Trabzonspor Kulübü'nün simge isimlerinden olan Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz."

Galatasaray

'Kulübümüzde 1982-1983 sezonunda teknik direktör olarak görev alan, Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve başkanı, Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Trabzonspor camiasının değerli isimlerinden Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."

Beşiktaş

"Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve Başkanı, Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz."

Onur Çelik
Spor Editörü


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