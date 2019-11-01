Özlem Ada Şahin kızı ile birlikte cadılar bayramı kostümü giydiği için linç edildi

Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, Cadılar Bayramı etkinliğine kızı Arya ile katıldı. Arya'nın kıyafetini de etkinliğe göre seçen Şahin kızı ile etkinlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

LİNÇ EDİLDİ

Özlem Ada Şahin kızı ile olan bu pozundan dolayı takipçileri tarafından linç edildi. Şahin, "Çok dinlilik" gibi ağır ithamlara varan yorumları görünce dayanamadı.

"ÇOK DİNLİLİK DE ZOR"

Bir takipçisi Şahin gönderisine "Çok dinlilik de zor! Ne bileyim Muharrem ayında aşure yapıp cadılar bayramında kostüm partisine katılmak da tuhaf hani" yorumunu yaptı.