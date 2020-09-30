Türk siyasetine yeni bir parti daha katılıyor. Bir süredir Gelişim ve Demokrasi Partisin kurmak için çalışmalarda bulunan ve vites yükselten Özlem Ağırman, 7 Ekim günü bir basın açıklaması ile partileşme hareketini start verecek. İstanbul Şişli'deki Oda Tiyatrosu'nda sergilenecek tiyatro oyununun ardından Özlem Ağırman basın açıklaması yapacak. Peki Özlem Ağırman kimdir? Parti mi kuruyor? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

ÖZLEM AĞIRMAN KİMDİR?

1989’da Mimar Sinan Üniversitesi / Mimarlık Fakültesi / Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu.

Şehir Plancıları Odası’nın kayıtlı üyesi ve bir dönem kurullarında görev yaptı; 1990-1999’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Planlama ve İmar Müdürlüğü, Şehir ve Bölge Planlama Müdürlüklerinde görev yaptı.

1999’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden istifa ederek eşi (merhum) Mimar M. Tekin Ağırman ile birlikte ÖZ-TEK Ağırman Şehir Planlama ve Mühendislik İnşaat Tic. Ltd. Şti’yi kurdu.

1999’da memuriyetten ayrıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi oldu. 2001- 2003 tarihlerinde CHP Tuzla İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, 2003-2005 tarihleri arasında CHP Tuzla İlçe Yönetim Kurulu İlçe Sekreterliği görevini yaptı.

2015’de Tuzla İlçesi Tema Vakfı Temsilciliğini arkadaşlarıyla beraber oluşturup, gönüllü çalışmalara başladı.

Aynı zamanda bir sanatçı olarak iki albüm çıkardı.

Sevgili eşi, Mimar M.Tekin Ağırman’ı 10 Şubat 2015 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybetti. M. Tekin Ağırman yıllarını verdiği partisi ve ulaşmaya çalıştığı hedefleri ile hala yüreğimizde yaşıyor. Onun bıraktığı izler hala taze, sosyal demokrasiyi yaşatan, bugünlere getiren değerlerinin bayrağını da ileri taşımayı görev biliyor.

“ÇÖL FİLİZİ” kitabında bahsettiği görüşler, felsefi yapı, CHP ile ilgili düşüncelerini de yansıttı, güncel siyasi gelişmeler için önerilerde bulundu.

Mağdur toplulukların öncüsü oldu, EYT Mağdurları topluluğunun kuruluşundan bu güne gelişmelerine, büyümelerine katkı verdi.

1 Kasım’da 26. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde, müzik uğraşlarıma son vererek CHP’den aday adayı olarak siyasi yolculuğuna devam etti.

1 Kasım 2015 seçimlerinden itibaren de bir sonraki seçimlerde milletvekili adayı olmak için ara vermeden çalışmalarına başladı.

27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 1. Bölge Milletvekilliği Aday Adayı oldu.

24 Haziran seçimlerinden sonra, demokratik bir kurultayı talep etmek ve parti içi muhalif çizgisi nedeniyle başka pek çok partili gibi disiplin kuruluna verildi. İstanbul İl Disiplin kurulunun “İhraç ” kararı sonrasında YDK ya başvurmadan CHP de istifa etti.

PARTİ Mİ KURUYOR?

Özlem Ağırman, Gelişim ve Demokrasi Partisini kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bugün siyasi çalışmalarını, demokrasi, değişim, gelişim ve refah çizgisinde devam ettiriyor.