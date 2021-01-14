Özlem Gümüştaş kimdir? ESP Genel Başkanı Özlem Gümüştaş gözaltına mı alındı?

Özlem Gümüştaş kimdir? İzmir merkezli 12 ilde, MLKP, TKP-ML, DSİH VE PKK terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 51 şüpheliden 48'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında; Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanı Özlem Gümüştaş'ın da bulunduğu ortaya çıktı.

ÖZLEM GÜMÜŞTAŞ KİMDİR?

Avukat Özlem Gümüştaş, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı'dır.

Kişisel yaşamı hakkın da veri bulunmamaktadır yeterli bilgiye ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

ÖZLEM GÜMÜŞTAŞ GÖZALTINA MI ALINDI?

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan 34'ü MLKP, 8'i DSİH, 1'i TKP/ML ve 8'i PKK terör örütü üyesi oldukları gerekçesiyle toplam 51 şüpheliye İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, İzmir eski il başkanları Pınar Türk ile Kerim Altınmakas'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu bildirildi.