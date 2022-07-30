Özlem Gürses, muhalefetin foyasını ortaya serdi! " Bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor"

Gazeteci Özlem Gürses, hükümetin atacağı adımların bazı bürokratlar tarafından CHP ve altılı masaya bilgi sızdırıldığını öne sürerek," Bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor. Örneğin iktidarın KYK borçlarının faizlerinin silinmesiyle ilgili adımını, muhalefet önceden öğrendi ve hafta sonu etiket çalışması yapıp gündeme getirdi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu tweet attı." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Gazeteci Özlem Gürses, kişisel YouTube kanalında yayımladığı videoda çok çarpıcı sözler kullandı. Özlem KYK kredi borçlarındaki faizlerin silinmesi ve otomotiv sektörü için vergi düzenlemesi çalışmalarının hükümetin adımları olduğunu belirtti. Gürses, bürokratların atılacak adımlar konusunda CHP ve altılı masaya bilgi sızdırdığını söyleyerek çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Özlem Gürses, muhalefetin foyasını ortaya serdi! Bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor

"MUHALEFET ADIMLARI ÖNCEDEN ÖĞRENİYOR"

Özlem Gürses, bürokrasiden CHP ve altılı masaya bilgi sızdırıldığını belirterek, şunları söyledi:

" Bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor. İktidar bir süredir seçim ekonomisine geçti, kesenin ağzı açıldı. Birtakım kesimlere iyileştirici tedbirler alınmaya çalışılıyor. Bu kapsamda birtakım adımlar atıyor iktidar. Bu adımları muhalefet önceden öğreniyor. Örneğin iktidarın KYK borçlarının faizlerinin silinmesiyle ilgili adımını, muhalefet önceden öğrendi ve hafta sonu etiket çalışması yapıp gündeme getirdi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu tweet attı. Hemen o pazartesi günü hem üniversite sınav sonuçları açıklandı, hem kabine toplandı ve KYK faizlerinin silineceği ile ilgili açıklama yapıldı."

Özlem Gürses, muhalefetin foyasını ortaya serdi! Bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor

"MUHALEFET ÖĞRENDİ, MUTFAK VİDEOSU ÇEKİLDİ"

Otomotiv sektörünün canlandırılması hükümetin vergi düzenlemesi hamlesi olduğunu ifade eden Gürses, muhalefetin bunu öğrendiğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konu hakkında video çektiğini söyledi.

Gürses," Benzer şekilde otomotivde büyük sıkıntı olduğunu biliyorduk. İktidarın bu sıkıntının önünü almak için bir vergi düzenlemesi yapma hamlesi vardı. Muhalefet bunu önceden öğrendi, apar topar saat 22.00'de o mutfak videosu çekildi ve ekrana geldi. Dolayısıyla bir süredir gündemi muhalefet belirliyor ve iktidarın önünde gidiyor. " dedi.

Özlem Gürses, muhalefetin foyasını ortaya serdi! Bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor

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