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Özlem Maden 'Benim Adım Melek'e transfer oldu!

Güzel oyuncu Özlem Maden TRT’nin sevilen dizisi 'Benim Adım Melek’ kadrosuna dahil oldu. 27 yaşındaki genç ve başarılı oyuncu, Gülşad karakterine hayat verecek.

Özlem Maden 'Benim Adım Melek'e transfer oldu!

Dayan Yüreğim, Aşkın Bedeli, Umut Yolcuları gibi bir çok dizide yer alan ünlü oyuncu Özlem Maden, yeniden ekranlara dönüyor.

Özlem Maden 'Benim Adım Melek'e transfer oldu!

Özlem Maden, TRT’nin sevilen dizisi 'Benim Adım Melek’e transfer oldu. 27 yaşındaki genç ve başarılı oyuncu, Gülşad karakterine hayat verecek.

Özlem Maden 'Benim Adım Melek'e transfer oldu!

Çekimleri Gaziantep’te devam eden projede Maden, kimsesiz bir Türkmen kızını canlandıracak.

ÖZLEM MADEN KİMDİR?

 Özlem Maden 07.01.1987 yılı Adapazarı doğumlu.

Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda tamamlamıştır. 2007 yılında rol aldığı Bez Bebek dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Aşk Bir Hayal, Siya Mem-u Zin, Aşkın Bedeli ve Karagül dizilerinde rol almıştır.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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