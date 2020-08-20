Özlem Yıldız aşka açık olduğunu söyledi!

Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen Özlem Yıldız muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ünlü sunucu aşk ile ilgili sorulara da ilginç bir yanıt verdi, "Ne yapayım aşka açığım diyorum olmuyor, kapalıyım diyorum olmuyor!”

Yeni bir televizyon programına başlayacağını söyleyen ünlü sunucu, “Program sadece hafta sonları yayınlanacak” dedi. Yıldız, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajdaki “Aşka açığım” sözleri sorulunca da şöyle dedi: “Evet ama henüz bir gelişme yok. Ne yapayım aşka açığım diyorum olmuyor, kapalıyım diyorum olmuyor!”

