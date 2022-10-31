Özlem Zengin kimdir? Kaç yılında doğdu, nereli? Özlem Zengin biyografisi...

Ak Parti Grup Başkan Vekilliğinden istifa eden Mahir Ünal'ın yerine getirilen Özlem Zengin'in kim olduğu merak konusu oldu. İşte Özlem Zengin kimdir? Kaç yılında doğdu, nereli? Özlem Zengin biyografisi...

YAYINLAMA
Google News
Özlem Zengin kimdir? Kaç yılında doğdu, nereli? Özlem Zengin biyografisi...

Mahir Ünal'ın Ak Parti Grup Başkan Vekilliğinden istifasını sunması sonrası yerine Özlem Zengin getirildi. Özlem Zengin'in kim olduğu ve ne iş yaptığı merak konusu olarak araştırılıyor. Bizde haberimizde Özlem Zengin kimdir? Kaç yılında doğdu, nereli? Özlem Zengin biyografisi... sorularına yer verdik...

ÖZLEM ZENGİN KİMDİR? KAÇ YILINDA DOĞDU, NERELİ?

Özlem Zengin 9 Eylül 1969 yılında Tokat'ta dünyaya gelmiştir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yapmıştır.

Özlem Zengin kimdir? Kaç yılında doğdu, nereli? Özlem Zengin biyografisi...

Avukatlığın yanı sıra medya alnıyla da ilgilenen Özlem Zengin televizyon programları da sunmuştur.

2012-2015 yıllarında Ak Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı olmuştur.

2016-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapmıştır.

Özlem Zengin kimdir? Kaç yılında doğdu, nereli? Özlem Zengin biyografisi...

25. dönem İstanbul, 27. dönem Tokat milletvekilidir.

Temmuz 2018 itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkanvekilidir.

Özlem Zengin evli ve 2 çocuk annesidir.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Mevlüde Genç kimdir? Ne zaman öldü, neden öldü? Mevlüde Genç biyografisi...
Mevlüde Genç kimdir? Ne zaman öldü, neden öldü? Mevlüde Genç biyografisi...
Tıvorlu İsmail kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapıyor? Tıvorlu İsmail biyografisi...
Tıvorlu İsmail kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapıyor? Tıvorlu İsmail biyografisi...
Şehit Alim Nar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Alim Nar biyografisi...
Şehit Alim Nar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Alim Nar biyografisi...
Oya Çebi kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Boyu kaç? Oya Çebi biyografisi
Oya Çebi kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Boyu kaç? Oya Çebi biyografisi
Son Haberler
Süleyman Soylu'dan "Sınırımızda PYD olsun" diyen Muharrem Erkek'e tepki: "Bu video CHP'nin utanç vesikasıdır"
Süleyman Soylu'dan "Sınırımızda PYD olsun" diyen Muharrem Erkek'e tepki: "Bu video CHP'nin utanç vesikasıdır"
Özlem Zengin kimdir? Kaç yılında doğdu, nereli? Özlem Zengin biyografisi...
Özlem Zengin kimdir? Kaç yılında doğdu, nereli? Özlem Zengin biyografisi...
Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkan Vekilliğinden istifa etti!
Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkan Vekilliğinden istifa etti!
CHP'li Vahap Seçer'den skandal sözler! Hedefinde savunma sanayii vardı!
CHP'li Vahap Seçer'den skandal sözler! Hedefinde savunma sanayii vardı!
Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? Kaç yaşında? Nereli? AK Parti'den neden istifa etti? Hangi partiye geçecek? Ahmet Eşref Fakıbaba biyografisi
Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? Kaç yaşında? Nereli? AK Parti'den neden istifa etti? Hangi partiye geçecek? Ahmet Eşref Fakıbaba biyografisi
Billur Kalkavan kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? Ne kanseriydi? Billur Kalkavan'ın biyografisi
Billur Kalkavan kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? Ne kanseriydi? Billur Kalkavan'ın biyografisi
Çok Okunanlar
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
ABD ziyareti tartışma yaratmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu bu kez o ülkeye gidecek
ABD ziyareti tartışma yaratmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu bu kez o ülkeye gidecek
31 Ekim 2022 Pazartesi günlük burç yorumları |İkizler biraz daha dikkatli ol, Kova biraz gevşe!
31 Ekim 2022 Pazartesi günlük burç yorumları |İkizler biraz daha dikkatli ol, Kova biraz gevşe!
Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert kimdi? Kaç yaşında? Nereli?
Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert kimdi? Kaç yaşında? Nereli?
Attila İlhan kimdir, nerelidir, ne zaman, nerede, neden öldü? İşte Attila İlhan eserleri ve biyografisi...
Attila İlhan kimdir, nerelidir, ne zaman, nerede, neden öldü? İşte Attila İlhan eserleri ve biyografisi...
Yorumlananlar
Bugün kimin maçı var 28 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 28 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!