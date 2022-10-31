Mahir Ünal'ın Ak Parti Grup Başkan Vekilliğinden istifasını sunması sonrası yerine Özlem Zengin getirildi. Özlem Zengin'in kim olduğu ve ne iş yaptığı merak konusu olarak araştırılıyor. Bizde haberimizde Özlem Zengin kimdir? Kaç yılında doğdu, nereli? Özlem Zengin biyografisi... sorularına yer verdik...
ÖZLEM ZENGİN KİMDİR? KAÇ YILINDA DOĞDU, NERELİ?
Özlem Zengin 9 Eylül 1969 yılında Tokat'ta dünyaya gelmiştir.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yapmıştır.
Avukatlığın yanı sıra medya alnıyla da ilgilenen Özlem Zengin televizyon programları da sunmuştur.
2012-2015 yıllarında Ak Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı olmuştur.
2016-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapmıştır.
25. dönem İstanbul, 27. dönem Tokat milletvekilidir.
Temmuz 2018 itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkanvekilidir.
Özlem Zengin evli ve 2 çocuk annesidir.