Özlenen kar Erzurum’da başladı

Yüksek kesimleri beyaza bürüyerek etkisini göstermeye başlayan kar, kent merkezinde ise yağmurla karışık yağmaya devam ediyor

YAYINLAMA
Google News
Özlenen kar Erzurum’da başladı

Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor. Yüksek kesimler beyaza bürünürken kent merkezinde ise yağmurla karışık kar yağıyor.

Karla beraber sis de etkisini gösteriyor

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken'de kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışıyla beraber yoğunluk gösteren sis ise görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürüyor. Bazı vatandaşlarda kar yağışını yerinde görmek için Palandöken'e gidiyor. Öte yandan yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürürken kent merkezinde de yağmurla karışık kar yağıyor.

kar.webp

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Anayasa değişikliğiyle alakalı konuşan Adalet Bakanı Bozdağ: "Muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum"
Anayasa değişikliğiyle alakalı konuşan Adalet Bakanı Bozdağ: "Muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum"
Yine İETT otobüsü yine kaos! Adres soran yolcuya otobüs şoföründen tepki çeken sözler!
Yine İETT otobüsü yine kaos! Adres soran yolcuya otobüs şoföründen tepki çeken sözler!
İstiklal Caddesi'ne çiçek bırakan İYİ Parti heyetine tepki: "Ayıptır ya, gülmeyin, ağlayın ya"
İstiklal Caddesi'ne çiçek bırakan İYİ Parti heyetine tepki: "Ayıptır ya, gülmeyin, ağlayın ya"
Yeni Akit yazarından Kemal Kılıçdaroğlu'na flaş çağrı: "Buyrun Kemal bey, gelin akittv’ye... Bunları yüzümüze karşı söyleyin..."
Yeni Akit yazarından Kemal Kılıçdaroğlu'na flaş çağrı: "Buyrun Kemal bey, gelin akittv’ye... Bunları yüzümüze karşı söyleyin..."
Son Haberler
O Ses Türkiye bu yıl olacak mı, ne zaman başlayacak?
O Ses Türkiye bu yıl olacak mı, ne zaman başlayacak?
Azime Telli kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir, evli mi?
Azime Telli kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir, evli mi?
Özlenen kar Erzurum’da başladı
Özlenen kar Erzurum’da başladı
Zonguldak'ta fıkra gibi olay! Kendisine otomobil çarpan kadın hastane yerine markete gitti!
Zonguldak'ta fıkra gibi olay! Kendisine otomobil çarpan kadın hastane yerine markete gitti!
Kazandere ve Pabuçdere barajları Kuruma noktasına kadar geldi, Köylüler endişeli!
Kazandere ve Pabuçdere barajları Kuruma noktasına kadar geldi, Köylüler endişeli!
Son dakika | Mahkeme kararını açıkladı! Adnan Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası
Son dakika | Mahkeme kararını açıkladı! Adnan Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası
Altılı masayı değerlendirdi! Fatih Altaylı'nın yorumları liderleri fena kızdıracak
Altılı masayı değerlendirdi! Fatih Altaylı'nın yorumları liderleri fena kızdıracak
Çok Okunanlar
Kocaeli ulaşım zammı, yeni ulaşım ücretleri 2022 | Kocaeli şehir içi otobüs, tramvay, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs ücreti ne kadar?
Kocaeli ulaşım zammı, yeni ulaşım ücretleri 2022 | Kocaeli şehir içi otobüs, tramvay, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs ücreti ne kadar?
Gezici araştırma şirketi başkanı Murat Gezici kimdir? Kaç yaşında, nereli? Murat Gezici'nin biyografisi
Gezici araştırma şirketi başkanı Murat Gezici kimdir? Kaç yaşında, nereli? Murat Gezici'nin biyografisi
2 ay önce evlenmişlerdi! Merve Boluğur'dan kafaları karıştıran hareketler ve paylaşımlar! Yoksa boşanıyorlar mı?
2 ay önce evlenmişlerdi! Merve Boluğur'dan kafaları karıştıran hareketler ve paylaşımlar! Yoksa boşanıyorlar mı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 16 Kasım 2022 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 16 Kasım 2022 Çarşamba maç programı
Türkiye'de 2022 yılında ne kadar trafik kazası meydana geldi? İşte 2022 Kasım itibariyle yaşana kazalar
Türkiye'de 2022 yılında ne kadar trafik kazası meydana geldi? İşte 2022 Kasım itibariyle yaşana kazalar
Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi için tedirgin eden sözler! "İstanbul’da çok fazla kayıp vereceğimiz kesin"
Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi için tedirgin eden sözler! "İstanbul’da çok fazla kayıp vereceğimiz kesin"
Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken itiraf :"Kaçak elektrik kullanıyoruz"
Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken itiraf :"Kaçak elektrik kullanıyoruz"
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!