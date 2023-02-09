Öznur Karslı Çetiner kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Haber Türk muhabiri Öznur Karslı Çetiner'in biyografisi

Haber Türk muhabiri Öznur Karslı Çetiner başarılı saha haberleriyle ve olayları sunum ve anlatım tarzıyla çok dikkat çekmektedir. Öznur Karslı Çetiner, televizyonlarda haber sunarken gören izleyiciler internet arama motorlarında Öznur Karslı Çetiner kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Öznur Karslı Çetiner'ibiyografisi haberimizde...

ÖZNUR KARSLI ÇETİNER KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Habertürk'ün başarılı muhabirlerinden olan Öznur Karslı Çetiner, başarılı haber anlatımı, konuya olan hakimiyeti, düzgün diksiyonu ve Türkçeye hakim oluşu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Habertürk’te uzun süredir muhabir olarak çalışan Öznur Karslı Çetiner ekranlarda sık sık boy göstermektedir.

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ÖZNUR KARSLI ÇETİNER'İN DENEYİMİ

TGRT-Vatan Gzt-Habertürk Grafik

Correspendent

TGRT-Vatan Gzt-Habertürk

May 2008 - Halen14 yıl 10 ay

Habertürk Grafik

Journalist

Habertürk

May 2015 - Halen7 yıl 10 ay

ÖZNUR KARSLI ÇETİNER'İN EĞİTİMİ

Hürriyet Akademi Grafik

Hürriyet Akademi

Beden Dili-İletişim

Kadir Has Üniversitesi Grafik

Kadir Has Üniversitesi

Yeni Medya

Kocaeli Üniversitesi Grafik

Kocaeli Üniversitesi

İletişim, Gazetecilik ve İlgili Programlar

Projeler

YARININ İSTANBUL'U

Eyl 2020 - 2020

Araştırma projesi kapsamında, gazetecilerin kent haberlerinde sahada edindiği izlenimlerden de faydalanılıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Arş. Ensİstanbul'un çoklu afet riskinin azaltılması projesi

Onur ve Ödüller

Yılın Sağlık Haberi Araştırma Ödülü

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Nis 2022

En iyi Çevre Haberi

Çağdaş Gazeteciler Derneği

Kas 2021

Yılın Kadın Haberi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

Haz 2021

Şule Çet röportajı

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Yılın Kadın Haberi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

Haz 2019

Emine Bulut belgeseli

Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

Kas 2017

En İyi Yaşam Haberi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

Haz 2016

Taşıyıcı annelik yapan kadının hikayesi