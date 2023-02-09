Öznur Karslı Çetiner kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Haber Türk muhabiri Öznur Karslı Çetiner'in biyografisi

Televizyon muhabirleri arasında önemli bir kişi olan Öznur Karslı Çetiner, yapmış olduğu haberlerle izleyicilerin dikkat çekmektedir. Peki Öznur Karslı Çetiner kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir. İşte Öznur Karslı Çetiner'in biyografisi

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Öznur Karslı Çetiner kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Haber Türk muhabiri Öznur Karslı Çetiner'in biyografisi

Haber Türk muhabiri Öznur Karslı Çetiner başarılı saha haberleriyle ve olayları sunum ve anlatım tarzıyla çok dikkat çekmektedir. Öznur Karslı Çetiner, televizyonlarda haber sunarken gören izleyiciler internet arama motorlarında Öznur Karslı Çetiner kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Öznur Karslı Çetiner'ibiyografisi haberimizde...

ÖZNUR KARSLI ÇETİNER KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Habertürk'ün başarılı muhabirlerinden olan Öznur Karslı Çetiner, başarılı haber anlatımı, konuya olan hakimiyeti, düzgün diksiyonu ve Türkçeye hakim oluşu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Habertürk’te uzun süredir muhabir olarak çalışan Öznur Karslı Çetiner ekranlarda sık sık boy göstermektedir.

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ÖZNUR KARSLI ÇETİNER'İN DENEYİMİ

TGRT-Vatan Gzt-Habertürk Grafik
Correspendent
TGRT-Vatan Gzt-Habertürk
May 2008 - Halen14 yıl 10 ay

Habertürk Grafik
Journalist
Habertürk
May 2015 - Halen7 yıl 10 ay

ÖZNUR KARSLI ÇETİNER'İN EĞİTİMİ

Hürriyet Akademi Grafik
Hürriyet Akademi
Beden Dili-İletişim
Kadir Has Üniversitesi Grafik
Kadir Has Üniversitesi
Yeni Medya
Kocaeli Üniversitesi Grafik
Kocaeli Üniversitesi
İletişim, Gazetecilik ve İlgili Programlar
Projeler
YARININ İSTANBUL'U
Eyl 2020 - 2020
Araştırma projesi kapsamında, gazetecilerin kent haberlerinde sahada edindiği izlenimlerden de faydalanılıyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Arş. Ensİstanbul'un çoklu afet riskinin azaltılması projesi
Onur ve Ödüller
Yılın Sağlık Haberi Araştırma Ödülü
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
Nis 2022
En iyi Çevre Haberi
Çağdaş Gazeteciler Derneği
Kas 2021
Yılın Kadın Haberi
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Haz 2021
Şule Çet röportajı

Yılın Kadın Haberi
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Haz 2019
Emine Bulut belgeseli

Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Kas 2017
En İyi Yaşam Haberi
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Haz 2016
Taşıyıcı annelik yapan kadının hikayesi

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