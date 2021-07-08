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Özsü isminin anlamı nedir, Özsü ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Özsü isminin anlamı; gerçek asker demektir. Askeri kişilik ve yapı sahibidir. Bu içeriğimizde Özsü isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Özsü isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Özsü isminin anlamı nedir, Özsü ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Özsü isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Özsü ismi ne demek, Özsü ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Özsü isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Özsü İsminin anlamı nedir? TDK Özsü anlamı:

Özsü isminin anlamı TDK sözlüğünde tanımlanmamaktadır. 

Özsü İsmi Kuranda geçiyor mu?

Özsü ismi Kuranda geçmemektedir.

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Özsü isminin kökeni:

Özsü ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Özsü ismini kullanan bulunmamaktadır.

Özsü isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Özsü isminin rengi:

Keten

Özsü ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Özsü isminin Harf Analizi Nedir ?

Özsü ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Ö : Azimli/bencil

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Özsü isminin Numerolojisi Kaçtır?

Özsü ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ö : 19

Z : 29

S : 22

Ü : 26

= 96 Özsü İsminin Numeroloji Toplamı 96’dir.

Özsü ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Özsü isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Özsü isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Ö: 6   Z: 8   S: 1   Ü: 3 = 18

1 8 = 9 Kader sayısıdır

Özsü isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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