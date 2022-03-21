Özüt ne demek, TDK'ya göre Özüt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Özüt ne demek? Özüt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi özüt kelimesi. Peki özüt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre özüt nedir, özüt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÖZÜT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Özüt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre özüt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir maddenin herhangi bir yolla elde edilmiş olan özü, ekstre

