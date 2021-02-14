P.V.C. Doğrama Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 P.V.C. Doğrama Montajcısı Maaşları, İş İlanları

P.V.C. Doğrama Montajcısı görev tanımı nedir, P.V.C. Doğrama Montajcısı ne iş yapar, P.V.C. Doğrama Montajcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? P.V.C. Doğrama Montajcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

P.V.C. Doğrama Montajcısı Tanımı; İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, çeşitli binalarda P.V.C. doğramaların projeye uygun olarak ön hazırlık, montaj, ayar ve test işlemlerini yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

P.V.C. Doğrama Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 P.V.C. Doğrama Montajcısı Maaşları

P.V.C. Doğrama Montajcısı maaşı ortalama aylık 4100 - TL’dir. En düşük P.V.C. Doğrama Montajcısı maaşı 3600 -TL, En yüksek ise 4600 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR P.V.C. Doğrama Montajcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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P.V.C. Doğrama Montajcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

P.V.C. Doğrama Montajcısı Ne İş Yapar?

a) İş organizasyonu yapmak,

b) Montaj için hazırlık yapmak,

c) P.V.C. doğrama montajını yapmak,

d) Eski doğramaları sökmek,

e) Sökülen kasaların yerlerini temizlemek,

f) Doğrama bağlantı deliklerini delmek,

g) Doğramayı yerine takmak,

h) Duvar bağlantı deliklerini delmek,

i) Cam kanalına ayar takozu yapıştırmak,

j) Camı kasa/kanat boşluğuna yerleştirmek,

k) Cam çıtalarını takmak,

l) Yardımcı profilleri monte etmek,

m) Sineklik ve doğrama aksesuarlarını çerçeveye monte etmek,

n) Kepenkleri doğrama kasasına veya duvara monte etmek,

o) Panjur raylarını doğrama kasasına monte etmek,

p) Kepenk ve panjur lamellerini monte etmek,

q) P.V.C. doğrama yalıtımı yapmak,

r) P.V.C. doğrama yalıtımı yapmak,

s) Yalıtım maddesini duvar boşluğuna enjekte etmek,

t) Su yalıtım maddesini (duvar boşluğunun iç ve dış kısmına ) enjekte etmek,

u) P.V.C. doğrama test ve ayarlarını yapmak,

v) P.V.C. doğrama arıza tespiti ve onarımı yapmak,

w) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak,

P.V.C. Doğrama Montajcısı Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

P.V.C. Doğrama Montajcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde P.V.C. Doğrama Montajcısı mesleğinin meslek kodu 8219.23 olarak belirlenmiştir

P.V.C. Doğrama Montajcısı Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1. Ahşap ve lastik tokmak 2. Alçı küreği 3. Alyan anahtar takımları 4. Bağlantı elemanları 5. Cam çıtası 6. Cam kesme elması 7. Cam takozu 8. Cam vantuzu 9. Çimento, alçı vb. 10. Dübel veya vida çeşitleri 11. Genel temizlik malzemeleri (bez, fırça, vb.) 12. Harç kabı 13. Harç karıştırıcı 14. Iskarpela takımı 15. İmalat şablonları 16. Kalem 17. Kanat montaj aparatları 18. Kanat taşıma takozu 19. Kişisel koruyucu donanım (baret, eldiven, gözlük, iş kıyafeti, kask, maske, kulak tıkacı vb.) 20. Köpük tabancası 21. Maket bıçağı 22. Matkap çeşitleri ve uçları 23. Ölçü aletleri (metre, kumpas, gönye vb.) 24. Plastik tapa 25. Poliüretan köpük 26. Silikon 27. Silikon tabancası 28. Spiral makinesi 29. Şartname ve sözleşmeler 30. Takoz 31. Temel el aletleri (çekiç, kargaburnu, kerpeten, pense takımı, tornavida takımı, vida çeşitleri vb.) 32. Uyarı ve ikaz levhaları 33. Uzatma kablosu 34. Yalıtım bandı 35. Yalıtım köpüğü 36. Yapıştırıcı çeşitleri

P.V.C. Doğrama Montajcısı Bilgi ve Beceriler

1. Acil durum bilgisi 2. Araç, gereç ve ekipman bilgisi 3. Basit ilk yardım bilgisi 4. Çevre koruma yöntemleri bilgisi 5. Ekip içinde çalışma becerisi 6. El becerisi 7. El-göz koordinasyon becerisi 8. Güvenlik ve ikaz işaretleri bilgisi 9. İş sağlığı ve güvenliği bilgisi 10. Malzeme bilgisi 11. Malzeme katalogları/el kitabı kullanma bilgisi 12. Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi 13. Mesleki terim bilgisi 14. Montaj bilgisi 15. Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme becerisi 16. Ölçme ve kontrol bilgisi 17. Plastik malzeme bilgisi 18. Proje okuma bilgisi 19. Sözlü ve yazılı iletişim becerisi 20. Standart ölçüler bilgisi 21. Teknik resim bilgisi 22. Temel çalışma mevzuatı bilgisi 23. Temel elektrik bilgisi 24. Temel matematik bilgisi 25. Yüksekte güvenli çalışma bilgi ve becerisi

P.V.C. Doğrama Montajcısı Tutum ve Davranışlar

1. Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak 2. Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak 3. Çevre korumaya karşı duyarlı olmak 4. Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek 5. Detaylara özen göstermek 6. Dikkatli olmak 7. İnsan ilişkilerine özen göstermek 8. İş disiplinine sahip olmak 9. İşyeri çalışma prensiplerine uymak 10. İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek 11. Kaliteye dikkat etmek 12. Kendini geliştirme konusunda istekli olmak 13. Kendinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek 14. Mesleği ile ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak 15. Meslek ahlakına sahip olmak 16. Planlı ve organize olmak 17. Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek 18. Tehlikeli durumlarda kendi hareket alanında etkin şekilde, hızlı ve doğru tepki vermek 19. Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

P.V.C. Doğrama Montajcısı Çalışma Ortamı ve Koşulları

P.V.C. Doğrama Montajcısı (Seviye 3), çalıştığı binanın bulunduğu ortam ve durumuna göre açık veya kapalı ortamlarda, sıcak ve soğuk değişiminin ani olduğu, tozlu, nemli ve/veya gürültülü bölümlerde görev yapabilir. Binanın konumuna göre yüksekte çalışma yapması gerekebilir. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.

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