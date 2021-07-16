PA EGM 10 bin Bekçi alımı başvuru şartları neler? 2021 Bekçi başvurusu nereden, nasıl yapılır?

İstanbul’da 400 bin bekçi alımı gerçekleştirilmesinin ardından gözler yeni alımlara çevrildi. Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Polis Akademisi tarafından yapılıyor. Yeni alımlar için şartların ne olduğu ve diğer detaylar merak ediliyor. Bizler de Bekçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? 2021 PA EGM Jandarma Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik.

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

EGM ve PA ile bekçi alımı için başvuru tarihleri Temmuz ayında olduğumuz şu günlerde sıklıkla araştırılıyor. yakından takip ediliyor. Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuru ile birlikte alıma ilişkin esaslar ve başvuru şartları merak ediliyor. Haberimizde, bekçi alımı başvuru şartları ve tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Ancak yeni alımların tarihi henüz netleşmedi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

2021 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

2021 yılı Temmuz zammı ile birlikte en düşük Bekçi maaşı 5.008,221 TL oldu.

2021 zamlı Çarşı Ve Mahalle Bekçisi maaşları şöyle;

*İlkokul mezunu Bekçi maaşı 5.008,221 TL

*Lise mezunu Bekçi maaşı 5.186,079 TL

*Üniversite mezunu Bekçi maaşı 5.421, 4155 TL

PA EGM 10 BİN BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Genel bekçi alım şartları aşağıdaki gibidir;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Resmi bir açıklama olmayıp ilanların ve ihtiyaçlar dahilinde ilana çıkacağı bekleniyor.

BEKÇİ ALIMLARI NASIL YAPILMAKTADIR?

Adaylar önce açıklanacak tarihlerde sözlü, yazılı ve parkur sınavlarına girecek. Ardından da alımlar gerçekleştirilecek.

2021 BEKÇİ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Adaylar ön başvurularını http://www.pa.edu.tr adreslerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak yapacak. Ön başvuruları kabul edilen adaylar yazılı, sözlü (mülakat) ve parkura katılacak.