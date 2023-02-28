Pablo Ayala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Ayala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pablo Ayala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pablo Ayala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pablo Ayala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Ayala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pablo Ayala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Ayala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Ayala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Ayala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Ayala 30 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Pablo David Ayala şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Ayala Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pablo Ayala'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pablo Ayala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Ayala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Pablo Ayala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Ayala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Guaraní U23

1 Ocak 2019 yılında River Plate

1 Ağustos 2019 yılında Fernando

7 Ocak 2020 yılında 12 de Octubre

5 Ocak 2021 yılında Sol de América

1 Ocak 2022 yılında Guaireña FC

1 Ocak 2023 yılında Trinidense

Pablo Ayala kimdir

Pablo Ayala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Ayala şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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Pablo Ayala nereli

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