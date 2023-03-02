Pablo Duran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Duran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Duran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Duran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Duran 25 Mayıs 2001 tarihinde Tomiño şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Durán Fernández şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Duran Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F.J.VILLAVERDE yapmaktadır. Pablo Duran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo B futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo B takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Duran'nin Celta Vigo B ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Pablo Duran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Duran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Pablo Duran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Duran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Porriño FC

5 Temmuz 2021 yılında SD Compostela

8 Ağustos 2022 yılında Celta Vigo B

Pablo Duran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Duran şuan Celta Vigo B takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Desconocido: AD Tomiño Juvenil

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.